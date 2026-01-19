Trabajadores de petrolera estatal de Perú inician huelga de 72 horas: dirigente sindical

LIMA, 19 ene (Reuters) - Los trabajadores de la petrolera estatal de Perú, Petroperú, iniciaron el lunes una huelga de 72 horas en rechazo a un plan de reestructuración de la empresa anunciado por el gobierno, dijo el lunes un dirigente sindical.

El Gobierno del presidente José Jerí aprobó a fines de diciembre una reorganización patrimonial de Petroperú, que atraviesa una crisis financiera por sus deudas. El plan contempla el ingreso de capital privado en activos clave de la petrolera en busca de su reactivación.

José Luis Saavedra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, dijo a Reuters que la huelga estaba siendo acatada el lunes por al menos un 30% de los 2.200 trabajadores sindicalizados de la compañía.

"Llama la atención la rapidez con que el Gobierno quiere privatizar Petroperú", dijo el dirigente por teléfono.

Petroperú dijo en un comunicado que ha puesto en marcha un plan de contingencia para no frenar sus operaciones. "En todas sus instalaciones, la empresa ha dispuesto las medidas necesarias para mantener una operación segura y eficiente".

La oficina de fiscalización laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, afirmó la semana pasada que se espera firmar en junio los primeros contratos con privados para gestionar Petroperú, que ha recibido en reiteradas oportunidades ayuda financiera para evitar la quiebra de la empresa hasta por US$ 5.300 millones, entre 2022 y 2024.

La agencia de promoción de inversiones del gobierno dijo recientemente que se evalúa dar en concesión o entregar una participación a privados de algunas unidades de Petroperú, entre ellas su nueva refinería Talara, que entró en operaciones en 2023 tras una inversión de unos US$ 6.000 millones.

La planta de Talara, una de las dos mayores de Perú, tiene la capacidad para refinar 95.000 barriles de crudo por día.

Además de su refinería, Petroperú opera o tiene en concesión seis lotes de crudo con una producción limitada. También tiene un oleoducto -actualmente parado sin contratos de bombeo- y una cadena de distribución y comercialización de combustibles. (Reporte de Marco Aquino, editado por Javier Leira)