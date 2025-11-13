Trabajadores de Starbucks inician huelga en 65 tiendas de EE. UU. en concurrido Día del Vaso Rojo

Más de 1000 trabajadores sindicalizados de Starbucks se declararon en huelga en 65 tiendas de Estados Unidos el jueves para protestar por la falta de progreso en las negociaciones laborales con la compañía.

La huelga tenía como objetivo interrumpir el Día del Vaso Rojo de Starbucks, que suele ser uno de los días más ajetreados del año para la compañía. Desde 2018, Starbucks ha regalado vasos reutilizables gratuitos ese día a los clientes que compran una bebida navideña. Starbucks Workers United, el sindicato que organiza a los baristas, indicó el jueves por la mañana que la huelga ya había cerrado algunas tiendas y se esperaba que obligara a cerrar otras más durante el transcurso del día.

Starbucks Workers United señaló que las tiendas en 45 ciudades se verán afectadas, incluyendo Nueva York, Filadelfia, Minneapolis, San Diego, San Luis, Dallas, Columbus, Ohio, y la ciudad natal de Starbucks, Seattle. No hay una fecha establecida para el fin de la huelga, y más tiendas están preparadas para unirse si Starbucks no llega a un acuerdo contractual con el sindicato, dijeron los organizadores.

Starbucks enfatizó que la gran mayoría de sus tiendas en Estados Unidos estarán abiertas y operando con normalidad el jueves. El gigante del café tiene 10.000 tiendas de propiedad de la compañía en Estados Unidos, así como 7.000 ubicaciones con licencia en lugares como supermercados y aeropuertos.

Alrededor de 550 tiendas de Starbucks de propiedad de la compañía en Estados Unidos están actualmente sindicalizadas. Más han votado para sindicalizarse, pero Starbucks cerró 59 tiendas sindicalizadas en septiembre como parte de una campaña de reorganización más amplia.

Esto es lo que está detrás de la huelga.

Un acuerdo contractual estancado

Los trabajadores en huelga señalan que están protestando porque Starbucks aún no ha llegado a un acuerdo contractual con el sindicato. Los trabajadores de Starbucks votaron por primera vez para sindicalizarse en una tienda en Buffalo en 2021. En diciembre de 2023, Starbucks prometió finalizar un acuerdo para finales de 2024. Pero en agosto del año pasado, la compañía destituyó a Laxman Narasimhan, el CEO que hizo esa promesa.

El sindicato resaltó que el progreso se ha estancado bajo Brian Niccol, el actual presidente y CEO de la compañía. Las dos partes no han estado en la mesa de negociaciones desde abril.

Trabajadores quieren mejores salarios y horarios

Los trabajadores afirman que buscan mejores horarios y una mejor dotación de personal en las tiendas, donde dicen que los largos tiempos de espera de los clientes son habituales. También quieren salarios más altos, señalando que ejecutivos como Niccol ganan millones de dólares y que la compañía gastó US$81 millones en junio en una conferencia en Las Vegas para 14.000 gerentes de tiendas y líderes regionales.

Dochi Spoltore, una barista de Pittsburgh, dijo en una llamada de conferencia del sindicato el jueves que es difícil para los trabajadores ser asignados a más de 19 horas por semana, lo que los deja por debajo de las 20 horas que necesitan para ser elegibles para las prestaciones de Starbucks. Spoltore indicó que gana US$16 por hora.

"Quiero que Starbucks tenga éxito. Mi sustento depende de ello", dijo Spoltore. "Estamos orgullosos de nuestro trabajo, pero estamos cansados de ser tratados como si fuéramos desechables".

El sindicato también quiere que la compañía resuelva cientos de cargos por prácticas laborales injustas presentados por los trabajadores, quienes dicen que la compañía ha despedido a baristas en represalia por sindicalizarse y no ha negociado sobre cambios en las políticas que los trabajadores deben hacer cumplir, como su decisión a principios de este año de limitar el uso de los baños a los clientes que pagan.

Starbucks defiende sus salarios y prestaciones

Starbucks dice que ofrece el mejor paquete de salarios y prestaciones en el comercio minorista, con un valor promedio de US$30 por hora. Entre las prestaciones de la compañía se encuentran hasta 18 semanas de licencia familiar pagada y cobertura total de matrícula para un título universitario de cuatro años. En una carta a los empleados la semana pasada, la directora de Socios de Starbucks, Sara Kelly, dijo que el sindicato se retiró de la mesa de negociaciones en la primavera.

Kelly agregó que algunas de las propuestas del sindicato alterarán considerablemente las operaciones de Starbucks, como dar a los trabajadores la capacidad de cerrar los pedidos móviles si una tienda tiene más de cinco pedidos en la cola.

Kelly dijo que Starbucks seguía dispuesto a hablar y "cree que podemos avanzar rápidamente hacia un acuerdo razonable". Añadió que las encuestas mostraron que a la mayoría de los empleados les gusta trabajar para la compañía, y que las tasas de rotación de baristas son la mitad del promedio de la industria.

Ubicaciones limitadas con alta visibilidad

Los trabajadores sindicalizados han hecho huelga en Starbucks antes. En 2022 y 2023, los trabajadores abandonaron el trabajo en el Día del Vaso Rojo. El año pasado, una huelga de cinco días antes de Navidad cerró 59 tiendas en Estados Unidos. Cada vez, Starbucks afirmó que la interrupción de sus operaciones fue mínima. Starbucks Workers United detalló que la nueva huelga es indefinida y podría extenderse a muchas más ubicaciones sindicalizadas.

El número de ubicaciones de Starbucks no sindicalizadas supera con creces el número de las sindicalizadas. Pero Todd Vachon, un experto en sindicatos de la Facultad de Gestión y Relaciones Laborales de Rutgers, dijo que cualquier huelga podría ser muy visible y educar al público sobre las preocupaciones de los baristas.

A diferencia de los fabricantes, dijo Vachon, las industrias minoristas dependen de la conexión entre sus empleados y sus clientes. Eso hace que la vergüenza sea un arma potencialmente poderosa en el arsenal del sindicato, resaltó.

Mejorando las ventas

Las ventas en las mismas tiendas de Starbucks, o ventas en ubicaciones abiertas al menos un año, aumentaron un 1% en el período de julio a septiembre. Fue la primera vez en casi dos años que la compañía registró un aumento. En su primer año en la compañía, Niccol estableció nuevos estándares de hospitalidad, rediseñó las tiendas para que fueran más acogedoras y ajustó los niveles de personal para manejar mejor las horas pico.

Starbucks también está tratando de priorizar los pedidos en la tienda sobre los móviles. La semana pasada, el lanzamiento de bebidas navideñas de la compañía en Estados Unidos fue tan exitoso que casi de inmediato se agotó su vaso Bearista de vidrio. Starbucks señaló que la demanda del vaso superó sus expectativas, pero no dirá si el Bearista volverá antes que terminen las fiestas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.