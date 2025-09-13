LA NACION

Trabajadores de UAW llegan a un acuerdo provisorio con GE Aerospace en plantas de Ohio y Kentucky

13 sep (Reuters) - Los miembros del sindicato United Auto Workers de las instalaciones de GE Aerospace en Evendale, Ohio, y Erlanger, Kentucky, alcanzaron un acuerdo provisional con la empresa, informó el sindicato el viernes.

Los trabajadores han conseguido victorias en todos los frentes —seguridad del empleo, costos de la asistencia sanitaria y tiempo libre—, informó el sindicato UAW en un comunicado el sábado. Añadió que GE cubrirá casi todos los aumentos de las primas sanitarias durante la vigencia del contrato y los trabajadores recibirán más tiempo de vacaciones.

El acuerdo provisional abarca un plazo de cinco años y garantiza sólidas protecciones de seguridad laboral para las plantas de Erlanger y Evendale, incluido un número mínimo de empleados y nuevos puestos de trabajo, según el comunicado.

El viernes, la UAW comunicó en un mensaje en X que los miembros votarán sobre la ratificación el 19 de septiembre. Hasta entonces, continuarán los piquetes.

"Nos complace haber llegado a un acuerdo provisional con la UAW que cubre a los empleados de nuestras instalaciones de Evendale y Erlanger y esperamos seguir trabajando codo con codo para servir a nuestros clientes", dijo un portavoz de GE Aerospace en respuesta a una consulta de Reuters.

A finales de agosto, más de 600 trabajadores del sindicato se declararon en huelga tras no llegar a un nuevo acuerdo contractual con la empresa.

La huelga fue el último punto álgido de una oleada más amplia de acciones sindicales en los sectores aeroespacial y de la aviación, en los que los sindicatos han intentado aprovechar la demanda de trabajadores cualificados para conseguir mejores contratos.

En los últimos años, pilotos, auxiliares de vuelo, maquinistas e ingenieros han exigido mejoras salariales y una mayor protección del empleo.

La planta de GE en Evendale construye motores marinos e industriales para la Armada estadounidense, mientras que la planta de Erlanger suministra piezas a algunas de las fábricas de motores de la empresa. (Reporte de Surbhi Misra y Rhea Rose Abraham en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

