Trabajadores del Louvre votan para prorrogar su huelga mientras aumenta el control de la seguridad

PARÍS (AP) — Los empleados del Museo del Louvre votaron el miércoles a favor de prorrogar una huelga que ha interrumpido la actividad del museo más visitado del mundo.

Los trabajadores sindicados protestaban por la falta crónica de personal, el deterioro del edificio y las recientes decisiones de la dirección, una situación agravada por el robo, a plena luz del día, de joyas de la corona en octubre.

La decisión se tomó durante una asamblea general celebrada por la mañana, después de que, a principios de semana, los trabajadores votaron por unanimidad ir a la huelga. El museo cerró el martes porque es su día habitual de descanso semanal.

No estaba claro si la huelga obligaría al cierre total del recinto el miércoles. Los visitantes con boletos hacían fila en el exterior por la mañana, mientras la dirección evaluaba si había suficientes trabajadores disponibles para abrir las galerías de manera segura.

Los sindicatos dicen que la frustración ha aumentado debido a la escasez de personal, la infraestructura envejecida y un aumento planificado en los precios de las entradas para los visitantes no europeos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.