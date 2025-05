Trabajadores del Vaticano instalan la estufa donde se quemarán los votos durante el cónclave

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Los trabajadores del Vaticano instalaron en la Capilla Sixtina la sencilla estufa donde se quemarán las papeletas durante la elección del nuevo papa.

La Santa Sede distribuyó el sábado un video con los preparativos para el cónclave que comenzará el 7 de mayo, que incluyeron la instalación de la estufa y de un falso suelo en la Capilla Sixtina, conocida por los frescos que la decoran, para nivelarla. Las imágenes también mostraron a los operarios colocando las sencillas mesas de madera en las que, a partir del miércoles, se sentarán y emitirán sus votos los cardenales, así como una rampa hasta la zona principal de asientos para cualquier prelado en silla de ruedas.

El viernes, se vio a los bomberos en el techo sobre la capilla colocando la chimenea que arrojará el humo que indicará si se ha elegido al pontífice.

Todos los preparativos conducen a la solemne ceremonia con la que comenzará el cónclave para elegir al sucesor de Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, quien falleció el 21 de abril a los 88 años.

La mañana del miércoles comenzará con una misa en la Basílica de San Pedro oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, después de la cual los prelados con derecho a voto se aislarán del resto del mundo. Por la tarde, procesionarán a la Capilla Sixtina, escucharán una meditación y prestarán juramento antes de la primera votación.

Se espera que 133 cardenales participen en el cónclave. Si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria de dos tercios, o 89 votos, en esa primera votación, las papeletas se quemarán y el humo negro indicará al mundo que no hay relevo para Francisco.

Los prelados regresarán a su residencia en el Vaticano por la noche y volverán a la Capilla Sixtina el jueves por la mañana para votar en dos ocasiones por la mañana y otras dos en la tarde, hasta que se encuentre un ganador.

Después de cada dos rondas de votación, las papeletas se queman en la estufa. Si no hay acuerdo, las boletas se mezclan con cartuchos que contienen perclorato de potasio, antraceno —un componente del alquitrán de hulla— y azufre para producir el humo negro que saldrá por la chimenea. Pero si hay ganador, las papeletas se mezclan con clorato de potasio, lactosa y resina de cloroformo para generar un humo blanco.

En el último cónclave, el humo blanco salió de la chimenea en la quinta votación, el 13 de marzo de 2013, y el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue presentado al mundo como el papa Francisco poco después desde la logia de la Basílica de San Pedro.

Los preparativos siguen su curso mientras los cardenales se reúnen en sesiones informales y privadas para discutir las necesidades de la Iglesia en el futuro y el tipo de papa que puede liderarla.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.