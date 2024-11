Trabajadores en casino cerca de The Strip de Las Vegas mantienen huelga por segundo día

LAS VEGAS (AP) — Una huelga de cientos de trabajadores del sector hostelero en un casino cerca de The Strip de Las Vegas —una franja famosa de la ciudad donde se encuentran la mayoría de los hoteles, casinos y complejos turísticos— entró en su segundo día con afiliados al sindicato dispuestos a soportar las dificultades económicas de estar sin trabajo mientras esperan un nuevo contrato.

El paro laboral comenzó el viernes en Virgin Hotels Las Vegas y es la primera huelga indefinida en 22 años del Sindicato de Trabajadores Culinarios, el sindicato más grande del estado de Nevada, con unos 60.000 afiliados. Los miembros del sindicato se hicieron presentes en la línea de piquete nuevamente el sábado.

Los trabajadores del casino también abandonaron el trabajo durante 48 horas a principios de este año mientras las negociaciones se intensificaban, con la esperanza de presionar a Virgin Hotels para que aceptara un nuevo acuerdo de cinco años con un aumento salarial y mejores prestaciones.

La huelga estalló un año después que los casinos a lo largo de The Strip de Las Vegas evitaran por poco que decenas de miles de trabajadores del sector hostelero detuvieran sus labores el fin de semana en que la ciudad iba a albergar su primera carrera de Fórmula Uno en el famoso bulevar. Pero se alcanzaron acuerdos justo antes del plazo límite establecido por el sindicato para una huelga, y a los trabajadores se les otorgó un aumento salarial de aproximadamente el 32% durante la vigencia del contrato, incluido un aumento salarial del 10% en el primer año.

Después de los acuerdos decisivos alcanzados el noviembre pasado, el Sindicato de Trabajadores Culinarios rápidamente logró pactos similares para el resto de sus afiliados en los principales hoteles-casinos en The Strip de Las Vegas, en el centro y en propiedades fuera de la célebre franja, con la excepción de Virgin Hotels. Los contratos sólo en la franja cubren a más de 40.000 trabajadores.

Aunque el sindicato les paga a los trabajadores en huelga 500 dólares semanales por turnos de piquete de al menos cinco días, los miembros del sindicato en la línea de piquete dijeron el viernes que esperaban sufrir pérdidas económicas debido al cese de sus labores.

Lee McNamara, un cocinero principal del comedor, dijo que tomó un segundo empleo durante unos ocho meses para ahorrar dinero en previsión de la huelga.

“Una huelga nos perjudica a todos, pero fue nuestro último recurso”, dijo McNamara. “Era lo único que podíamos hacer. La empresa no se acercaba a nosotros, no veían las cosas desde nuestro punto de vista y realmente no han cedido mucho”.

Diana Monjaraz, quien trabaja en el servicio de limpieza, anticipa tiempos difíciles hasta que llegue un nuevo contrato.

“A veces tienes que sufrir un poco para ganar”, dijo Monjaraz. “No te conceden las cosas de inmediato”.

Tanto el sindicato como Virgin Hotels dijeron que las negociaciones se estancaron debido a desacuerdos sobre el salario.

“Los trabajadores han elegido abrumadoramente un fuerte contrato del Sindicato de Trabajadores Culinarios que garantiza sus prestaciones como la forma en que quieren estar protegidos”, dijo Bethany Khan, vocera del sindicato. “Cientos de trabajadores están en huelga para ganar estas prestaciones”.

Virgin Hotels Las Vegas dijo que estaba comprometido a proteger los empleos de los trabajadores y asegurar la operación continua de la empresa. También dijo que el sindicato “ha negociado de mala fe, ya que ha rechazado repetidamente participar en negociaciones significativas con Virgin Hotels Las Vegas”. Los miembros del Sindicato de Trabajadores Culinarios hicieron huelga por última vez en 2002 durante 10 días en el hotel-casino Golden Gate en el centro de Las Vegas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP