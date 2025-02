Trabajadores federales de EEUU regresan a las oficinas tras la amenaza de Elon Musk

Los empleados federales de todo Estados Unidos, muchos de los cuales han trabajado desde casa desde la pandemia de COVID-19, regresaron a las oficinas de las agencias el lunes bajo el mandato del presidente Donald Trump.

El multimillonario Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental en busca de dispendios en las agencias del gobierno, hizo una advertencia el lunes a los trabajadores en su plataforma X.

“A partir de esta semana, aquellos que no regresen a la oficina serán suspendidos”, escribió Musk.

Lee Zeldin, el nuevo administrador de la Agencia de Protección Ambiental, dijo el lunes en X, anteriormente Twitter, que “el trabajo remoto a tiempo completo, durante la era del COVID, ha terminado”.

En un video que publicó, Zeldin dijo que la asistencia promedio en la sede de la EPA los lunes y viernes del año pasado fue de menos del 9% de los empleados.

“Nuestra espaciosa y hermosa sede de la EPA abarca dos manzanas en D.C. a través de cinco edificios”, dijo Zeldin. “Pero nuestros pasillos han estado demasiado vacíos, los escritorios, vacíos, y los cubículos, llenos de sillas desocupadas”.

Pero al parecer algunas agencias federales no están preparadas para que todos los trabajadores regresen a la oficina.

En un correo electrónico enviado el viernes a los empleados de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación y obtenido por The Associated Press, los funcionarios de la agencia señalaron que algunas oficinas regionales en Boston, Chicago, Nueva York y San Francisco no estaban listas para que los trabajadores regresaran. El mensaje también indica que los empleados que viven a más de 80 kilómetros (50 millas) de las oficinas regionales en algunas ciudades grandes no estarían obligados a regresar a la oficina el lunes.

“Deberíamos tratarlo como el primer día de clases: planifica un poco de tiempo en tu calendario para orientarte, encontrar tu camino y averiguar cómo conectarte en las salas de conferencias, etc.”, decía el correo electrónico. “Sin duda habrá algunos que se perderán o llegarán tarde a clase o tendrán que correr para encontrar un asiento debido a un contratiempo”.

El correo electrónico también señalaba que, aunque algunos trabajadores comenzarían a reportarse a las oficinas el lunes, otros empezarían a reubicarse de regreso a las oficinas en fases hasta abril y posteriormente.

Mike Galletly, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno Local 4016, dijo que los trabajadores de tecnología de la información que representa en el Departamento de Agricultura han tenido problemas para cumplir con el mandato de regreso a la oficina.

“Para los miembros de mi unidad, ha representado mucho trabajo encontrar hardware para las personas, monitores, estaciones de conexión”, dijo Galletly. “Tienes una oficina que hasta este mes normalmente albergaba a cuatro personas. Ahora tienen que albergar a ocho personas”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha ordenado a sus empleados remotos regresar a las oficinas, incluso si fueron contratados para un rol remoto.

Los trabajadores federales del departamento recibieron el aviso formal el lunes en un correo electrónico que se envió a los empleados que trabajan a más de 80 kilómetros de una oficina regional. Dice que deberán reportarse a una oficina antes del 28 de abril.

El gobierno federal empleaba a más de 3 millones de personas hasta noviembre del año pasado. Eso representó casi el 1,9% de toda la fuerza laboral civil de Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew.

___

Murphy reportó desde Oklahoma City, Oklahoma.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.