Trabajadores federales en licencia enfrentan obstáculos para conseguir ayuda por desempleo

Durante más de dos semanas durante el cierre del gobierno, Imelda Avila-Thomas ha intentado en vano obtener el seguro por desempleo para ayudarse a cubrir necesidades básicas como alimentos para su familia y el pago de la hipoteca mientras está de licencia sin sueldo como empleada del gobierno federal.

Ella siguió haciendo preguntas y finalmente le enviaron un hipervínculo para cargar documentos de prueba de ingresos, lo cual hizo a principios de esta semana. Pero Avila-Thomas, quien trabaja para el Departamento de Trabajo en San Antonio, dijo que el sistema aún la considera inelegible para los beneficios, dado que la agencia no puede verificar sus salarios. Ella piensa que quien podría ayudarla también está de licencia.

Madre de una hija de 12 años y líder sindical local, Avila-Thomas es una de miles de trabajadores federales en licencia que intentan navegar por el sistema de desempleo, un aumento considerable, pero aún una fracción de los más de 670.000 trabajadores en licencia, según el Centro de Políticas Bipartidistas. Los montos y la duración de los subsidios varían según el estado.

Aproximadamente 26.000 trabajadores federales presentaron reclamos iniciales desde el 28 de septiembre hasta el 18 de octubre, según datos sin procesar publicados por el Departamento de Trabajo.

Los trabajadores en licencia tienen algunos factores a considerar. Por ejemplo, si reciben pago retroactivo como se espera cuando termine el cierre, tendrían que devolver la ayuda por desempleo. Para Avila-Thomas, devolver el dinero más tarde es preferible a endeudarse.

Ella ha trabajado en el Departamento de Trabajo durante 16 años. Su esposo es un veterano discapacitado que trabaja para el Departamento de Asuntos de Veteranos y sigue trabajando con sueldo, pero han tenido que reducir las clases particulares para su hija, que tiene dislexia, y ahora con un solo ingreso, han recurrido a un banco de alimentos.

“Esto cubriría eso: lo esencial básico”, dijo Avila-Thomas, cuyo sindicato local de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno ampara a burócratas del Departamento de Trabajo en varios estados. “Y sí, en un mundo ideal, todos tendrían seis meses de ahorros. Y la realidad es que la mayoría de nuestros miembros están llegando a ese punto en el que ya no pueden pagar esas facturas regulares”.

Ella ha solicitado trabajo a tiempo parcial y asegura que no está buscando una limosna.

La ayuda por desempleo para trabajadores federales depende de los estados

La Compensación por Desempleo para Empleados Federales depende en gran medida de las leyes y el procesamiento de cada estado.

Las especificidades varían. Massachusetts tiene un subsidio semanal máximo de 1.105 dólares por semana hasta por 30 semanas. En Mississippi, no son más de 235 dólares semanales hasta por 26 semanas.

Casi la mitad de los estados pagan menos de US$600 a la semana como máximo, según cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

No todos reciben la tasa semanal máxima. Algunos estados ofrecen menos de 20 semanas. Y los límites pueden aumentar en algunos estados cuando las tasas de desempleo son particularmente altas.

Alrededor de la capital del país, el pago semanal máximo es de US$444 en Washington, D.C., US$430 en Maryland y US$378 en Virginia.

En Texas, donde vive Avila-Thomas, el máximo semanal es de US$605, hasta por 26 semanas.

Los estados normalmente emiten pagos dentro de dos a tres semanas después de que se aprueba la solicitud de alguien, de acuerdo con el Departamento de Trabajo. Y la mayoría de los estados también tienen una “semana de espera” inicial durante la cual no se pagan subsidios por adelantado. Los beneficiarios generalmente reciben posteriormente el dinero por esa semana, si agotan todas las semanas que se les asignan, dice el Proyecto Nacional de Ley de Empleo.

Los estados son responsables de verificar el trabajo y los ingresos de un solicitante con su empleador federal. Pero el Departamento de Trabajo ha advertido que el cierre del gobierno puede retrasar el procesamiento de esta información por parte de las agencias federales.

Muchos trabajadores no han recibido los formularios que normalmente envían sus agencias empleadoras y que se utilizan para verificar el empleo y los ingresos, según el Proyecto Nacional de Ley de Empleo.

Han surgido preguntas sobre los requisitos variables de los estados de que las personas demuestren que están buscando trabajo mientras reciben cheques de desempleo. El Departamento de Trabajo ha dicho que las exenciones del requisito pueden aplicarse a los trabajadores federales en licencia bajo las leyes estatales, señalando que enfrentan límites éticos en el trabajo externo. Y algunos estados han especificado que los mandatos de búsqueda de trabajo no se aplicarán a estos trabajadores, eximiéndolos por varias semanas o más.

Pero en Texas, Avila-Thomas dijo que no ha recibido una respuesta clara. Muchas de sus coincidencias laborales podrían presentar un conflicto de intereses, dijo. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas no respondió a una solicitud para aclarar el requisito de trabajo para esos empleados.

Aquellos que trabajan sin paga no son elegibles

Aproximadamente 730.000 burócratas federales siguen trabajando sin paga, según el Centro de Políticas Bipartidistas, y generalmente no son elegibles para beneficios de desempleo. Recibirán pago retroactivo una vez que reabra el gobierno. Los trabajadores con horas reducidas podrían ser elegibles para el seguro por desempleo.

Los empleados “exceptuados” que trabajan sin paga son típicamente necesarios para responder a emergencias o garantizar la seguridad nacional, como los controladores de tráfico aéreo y los inspectores de seguridad aeroportuaria.

La administración Trump ha dicho que el pago continuará para algunos grupos, incluidos los agentes especiales del FBI y los militares. Los cheques de pago nunca se detuvieron para algunos trabajadores cuyos departamentos, como el Servicio Postal, dependen de sus propios ingresos o de algunas otras fuentes de financiamiento.

También ha habido otros aspectos específicos de cómo esta administración ha manejado el cese de funciones.

A principios de octubre, la administración Trump amenazó con que el pago retroactivo para los trabajadores federales en licencia no estaría garantizado, aunque luego se retractó. Trump también ha buscado despedir a más de 10.000 trabajadores federales durante el cierre. Un juez ha bloqueado los despidos mientras se desarrolla una demanda que los impugna.

Avila-Thomas dijo que los trabajadores como ella están listos para que termine el cierre.

“Estamos listos para volver”, dijo. “Creo que he vuelto loca a mi familia con cosas y proyectos”.

Larry Fenn contribuyó desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.