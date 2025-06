Trabajadores humanitarios mueren en una emboscada en Gaza de la que Israel culpa a Hamas

By Crispian Balmer, Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 12 jun (Reuters) -

Israel acusó a milicianos de Hamás de matar a cinco palestinos que trabajaban para la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos, un aparente intento de interrumpir sus operaciones de distribución de alimentos. La GHF dijo en un comunicado que uno de sus autobuses sufrió una emboscada a última hora del miércoles cuando se dirigía a un centro de ayuda cerca de la ciudad meridional de Jan Yunis llevando a hombres locales que colaboraban con un equipo estadounidense para entregar suministros esenciales.

“Hamás asesinó a cinco trabajadores humanitarios de la Fundación Humanitaria de Gaza y secuestró a otros”, dijo COGAT, la agencia de defensa israelí que coordina los asuntos humanitarios con los palestinos.

“La comunidad internacional no puede ignorar los crímenes de Hamás contra los trabajadores humanitarios”, añadió.

Hamás no quiso hacer comentarios sobre los tiroteos.

Los canales de comunicación social en Gaza dijeron que Hamás había atacado el autobús porque supuestamente transportaba a personas afiliadas a Yaser Abu Shabab, el líder de un gran clan que ha desafiado la supremacía de Hamás en el enclave y que está siendo armado por Israel.

En el resto de Gaza, la autoridad sanitaria local dijo que al menos 30 palestinos habían muerto el jueves por disparos israelíes y ataques aéreos, mientras el pequeño enclave costero seguía sumido en la violencia y la destrucción.

Las FDI dijeron que habían matado a tres milicianos que dispararon un misil antitanque contra soldados israelíes. También informaron de que habían detenido a varios miembros de Hamás en Siria durante la noche, de planear ataques contra civiles israelíes y fuerzas de las FDI.

Israel ha luchado durante más de 20 meses para eliminar a Hamás después de que lanzara ataques mortales el 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la guerra. Todos los esfuerzos por poner fin al conflicto mediante negociaciones han fracasado. A pesar del ataque al autobús, la GHF dijo que continuaba sus esfuerzos de distribución el jueves y que entregaría temprano cajas de alimentos en uno de sus sitios antes de cerrar sus puertas. CAOS Y TERROR La GHF ha repartido más de 16 millones de comidas desde que inició sus operaciones en Gaza a finales de mayo, para lo que ha supervisado un nuevo modelo de distribución de alimentos que, según Naciones Unidas, no es imparcial ni neutral. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, afirma que más de 160 personas han muerto por disparos israelíes cerca de los centros de ayuda, ya que el esfuerzo humanitario ha degenerado una y otra vez en caos y terror, la población local hambrienta. "Este modelo no solucionará el hambre cada vez mayor. Los distópicos 'Juegos del Hambre' no pueden convertirse en la nueva realidad", escribió en la red social X Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés). "La ONU, incluida la @UNRWA, tiene los conocimientos, la experiencia y la confianza de la comunidad para proporcionar una asistencia digna y segura. Dejad que los trabajadores humanitarios hagan su trabajo", añadió. Israel ha pedido en repetidas ocasiones la disolución de la UNRWA bajo acusaciones de tener vínculos con Hamás. La UNRWA las ha negado. Además del esfuerzo de distribución de la GHF, Israel también está dejando entrar en Gaza camiones con harina para el puñado de panaderías que todavía funcionan. Por primera vez en meses, Israel permitió la entrada directa de camiones humanitarios en el norte de Gaza durante la noche. 56 camiones con suministros del Programa Mundial de Alimentos de la ONU cruzaron a la región devastada. (Información de Crispian Balmer y Nidal Al-Mughrabi; información adicional de Alexander Cornwell, Maayan Lubell, Jana Choukeir y Ahmed Elimam; edición de Ed Osmond; edición en español de María Bayarri Cárdenas)