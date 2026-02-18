Trabajadores marítimos de Argentina comienzan huelga de 48 hs contra reforma laboral

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - Los trabajadores marítimos de la federación argentina Fesimaf informaron el miércoles que iniciaron una huelga de 48 horas en protesta, que podría afectar la carga y descarga de buques contra la reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei.

El paro afectará el amarre y desamarre de buques, el traslado de prácticos y los servicios a las embarcaciones principalmente en el área portuaria de Rosario, uno de los mayores centros agroexportadores del mundo.

"Esta medida de fuerza tiene como objetivo defender nuestros derechos laborales, la estabilidad de nuestros puestos de trabajo", señaló en un comunicado publicado en redes sociales la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf).

La Cámara de Diputados de Argentina trataría el jueves la reforma laboral, ya aprobada la semana pasada por el Senado, que enfrenta un amplio rechazo de los sindicatos argentinos porque flexibiliza las condiciones de contratación, reduce las indemnizaciones por despidos, limita el derecho a huelga y permite ampliar la jornada laboral.

En protesta, la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a una huelga que se espera se realice el jueves.

"Esto está afectando las actividades. Si bien están cargando los barcos, seguramente cuando falten dos o tres pies para lo que sería el calado de despacho van a parar", señaló a Reuters Guillermo Wade, gerente de la cámara portuaria privada Capym. (Reporte de Nicolás Misculin, con reporte adicional de Maximilian Heath editado por Lucila Sigal y Walter Bianchi)