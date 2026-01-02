Trabajadores mina Mantoverde de Capstone Copper en Chile inician huelga

SANTIAGO, 2 ene (Reuters) - Los trabajadores de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde de la canadiense Capstone Copper dieron inicio el viernes a una huelga tras el fracaso del proceso de mediación en curso con la empresa para lograr un nuevo contrato colectivo, dijo el sindicato.

En un comunicado, el Sindicato Número 2 de Mantoverde dijo que la movilización se inició a primera hora de la mañana con la instalación de un campamento en la mina ubicada en el norte de Chile y que tiene recursos suficientes para sostener la huelga por al menos dos meses, lo que aseguró "podría implicar la pérdida de flujos de caja superior a los US$160 millones".

El gremio dijo que sus 645 afiliados iniciaron la huelga "ante la falta de acuerdo de las partes".

"El Sindicato intentó hasta últimas horas del día de ayer alcanzar un acuerdo, pero la Compañía no accedió a las peticiones finales que hizo el Sindicato para evitar la huelga, que tenían un costo anual de US$500.000, que representa un poco más del 0,03% de los ingresos proyectados para el presente año, que superarían los US$1.400 millones", dijo la nota.

La huelga se produce en momentos en que los precios mundiales del cobre han alcanzado niveles récord y representa la primera huelga minera del año en Chile, el mayor productor de cobre del mundo.

En un comunicado tras el fracaso de las negociaciones el jueves por la noche, Capstone se mostró dispuesto a dialogar para resolver la disputa, añadiendo que los trabajadores en huelga representaban aproximadamente el 22% de la plantilla total. También prevé que la producción alcance hasta un 30% durante la paralización.

Mantoverde es 70% propiedad de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals. Para 2025, estimaba una producción de concentrado de cobre desde sulfuros de entre 68.000-80.000 toneladas y de cátodos de cobre entre 29.000-32.000 toneladas.

En su última estimación, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) estimaba que Chile, el mayor productor global del metal rojo, produjera alrededor de 5,5 millones de toneladas en 2025.

(Reporte de Alexander Villegas, editado en español por Natalia Ramos)