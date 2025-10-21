Trabajo de Petrobras con agencia ambiental debería desbloquear licencias en Foz de Amazonas: CEO
- 1 minuto de lectura'
Por Rodrigo Viga Gaier
RIO DE JANEIRO, Brasil, 21 oct (Reuters) - El trabajo de Petrobras con la agencia medioambiental brasileña Ibama para obtener una licencia de perforación en la cuenca de Foz do Amazonas debería ayudar a la empresa en el proceso de concesión de licencias de otros pozos, dijo el martes la presidenta ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard.
En una entrevista con Reuters, dijo que la petrolera estatal brasileña podría comenzar a producir petróleo y gas en la región ambientalmente sensible dentro de unos siete años, si se confirman las expectativas de grandes reservas. Sin embargo, sería necesario conceder nuevas licencias en los próximos años. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; redacción de Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida)
