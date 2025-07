Trabajo de socorrista en verano: sueldo, requisitos y funciones clave

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Durante la temporada de verano, la seguridad en playas y piscinas se convierte en una prioridad. Ante el aumento de la afluencia, los socorristas asumen una función imprescindible, velando por la prevención de accidentes y actuando con rapidez en situaciones de emergencia acuática. Su papel resulta aún más importante cuando se producen riesgos como corrientes peligrosas, lesiones o conatos de ahogamiento. Este perfil profesional, además de ser esencial, también se presenta como una salida laboral atractiva para jóvenes, especialmente estudiantes, y personas que buscan empleo estacional relacionado con el ámbito deportivo o asistencial. El incremento de la demanda en julio y agosto hace que muchas entidades refuercen sus plantillas con carácter temporal. FORMACIÓN REQUERIDA PARA EJERCER COMO SOCORRISTA Para desempeñar este trabajo es imprescindible contar con un certificado profesional homologado en socorrismo acuático. Se exige tener al menos 16 años y haber completado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El programa formativo consta de 370 horas, incluyendo teoría, prácticas profesionales y pruebas físicas. Entre los módulos destacan natación, primeros auxilios, prevención de riesgos en instalaciones acuáticas y técnicas de rescate. También deben superarse retos como una apnea de 20 metros, nadar 200 metros en menos de 4:15 minutos y ejecutar un salvamento completo. El coste total del curso oscila entre los 200 y 400 euros, depende del centro. SUELDO: CATEGORÍAS Y PLUSES Los salarios de los socorristas están regulados por el Convenio Colectivo Estatal de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Acuáticas, actualizado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de julio de 2024 a través de la Resolución de la Dirección General de Trabajo. Este acuerdo establece nuevas tablas salariales y condiciones específicas para el colectivo. En 2024, el salario base mensual para socorristas de nivel A y correturnos es de 1252,91 euros, lo que equivale a un sueldo anual de 17.540,69 euros y un valor de 9,82 euros por hora ordinaria. Los socorristas de niveles B y C tienen una retribución base de 1134 euros al mes, con un salario anual de 15.876 euros y una hora ordinaria valorada en 8,89 euros. Además, se establece una cláusula de garantía salarial: si el IPC real de 2024 supera el incremento pactado del 3%, se aplicará una revisión retroactiva desde enero. JORNADA LABORAL Y FLEXIBILIDAD HORARIA La jornada máxima queda fijada en 40 horas semanales y 1778 horas anuales de trabajo efectivo, según el BOE. Se garantiza un mínimo de 12 horas de descanso entre turnos, así como un descanso semanal no inferior a día y medio continuado. Además, los días 24 y 31 de diciembre se consideran festivos no recuperables y remunerados. El convenio introduce un régimen de jornada flexible aplicable a los socorristas de todos los niveles y correturnos, permitiendo a las empresas disponer de hasta 135 horas anuales adicionales por trabajador. Estas horas podrán compensarse con descansos o abonarse como "plus por jornada flexible", a razón del valor de la hora ordinaria. OBLIGACIONES DEL SOCORRISTA Entre las funciones clave se encuentra la vigilancia constante de la zona asignada, con el objetivo de anticiparse a situaciones de riesgo y actuar con inmediatez. Según Provita, entidad especializada en formación en emergencias, también deben mantenerse en perfecto estado los equipos de rescate, registrar cualquier incidencia ocurrida durante el turno y no abandonar el puesto sin relevo. La normativa exige formación específica en primeros auxilios, RCP y salvamento, así como certificación en vigor para ejercer. Además, se debe cumplir con las normativas locales, colaborar con otros servicios de emergencia y respetar los protocolos establecidos por la instalación donde se presta servicio. FUNCIONES SEGÚN EL COLOR DE LA BANDERA EN LAS PLAYAS El sistema de banderas en playas marca distintos niveles de riesgo y determina las acciones que debe tomar el socorrista en cada situación. Este sistema, regulado por normativas municipales y adoptado a nivel estatal, establece protocolos de intervención específicos: Bandera verde: Indica condiciones favorables. Se mantiene una vigilancia preventiva, se informa a los usuarios sobre buenas prácticas y se controla el aforo en la zona de baño. Bandera amarilla: Señala peligro moderado por corrientes, oleaje o inestabilidad del medio. Se refuerza la observación, se advierte con mayor frecuencia a los bañistas y se intensifica la comunicación de riesgos. Bandera roja: Prohíbe totalmente el baño. El socorrista debe impedir el acceso al agua, alertar a las autoridades si es necesario y activar los protocolos de seguridad establecidos.

