Trabajo insta al CGPJ a valorar medidas disciplinarias contra el juez del caso Just Eat-Glovo

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - La directora de la Inspección de Trabajo, Cristina Fernández, ha enviado este viernes una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para protestar por las "impropias" manifestaciones contra el organismo que contiene la sentencia judicial que ha tumbado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal. "Con independencia del sentido del fallo, la sentencia aludida contiene diversas manifestaciones acerca de la actividad llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por sus funcionarios que consideramos totalmente improcedentes y que son objeto de profunda preocupación por este organismo", señala el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press. Tras expresar su "malestar" por ciertas expresiones realizadas por el juez en el fallo, la directora de la Inspección insta al CGPJ a valorar la adopción de medidas "disciplinarias" ante la "censura" a las actuaciones inspectoras que efectúa el magistrado. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado en sus redes sociales la presentación de esta queja al CGPJ al considerar "inaceptable" el "menosprecio" del juez a la Inspección, una "institución fundamental para proteger los derechos laborales" que merece "respeto". "Mi apoyo total a quienes luchan contra la precariedad desde lo público", ha añadido la vicepresidenta en su cuenta de 'Bluesky'. En la misiva enviada al CGPJ, la directora de la Inspección advierte de que la resolución dictada contiene afirmaciones "absolutamente impropias de una sentencia judicial, carentes de justificación y que desprestigian la labor de esta institución y de sus funcionarios". Así, Trabajo critica que se afirme en el fallo que la actuación de la Inspección respecto a Glovo ha sido "arbitraria", fruto de una "etapa de abierta beligerancia contra la compañía", o que el juez hable de "denodada e incansable persecución" y de "continuo acoso" a la labor de la Inspección de Trabajo. Igualmente, la directora del organismo se queja de que en la sentencia se diga que las funcionarias que declararon en el acto de la vista oral evidenciaron su "manifiesta hostilidad y beligerancia" a Glovo y sus representantes". "En todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada", reza el fallo, donde el juez pide también "relativizar" los testimonios de las funcionarias de la Inspección "porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo" y en el que afirma además que "los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos". HACIA LA INSPECCIÓN Ante todas estas consideraciones incluidas en la sentencia, la directora de la Inspección recuerda al CGPJ que esta institución cuenta con más de 100 años de antigüedad y que no pueden considerarse "aceptables en modo alguno" afirmaciones "subjetivas de arbitrariedad o descalificaciones a sus funcionarios por parte de los miembros de la Carrera Judicial". "El artículo 117.3 de la Constitución atribuye la función jurisdiccional, que comprende las funciones esenciales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a jueces y magistrados. En ejercicio de estas funciones gozan de absoluta independencia. No obstante, estos jueces son también servidores públicos y entre las obligaciones derivadas de esta condición está la de respetar a quienes comparezcan ante ellos en los procesos jurisdiccionales", sostiene la directora de la Inspección. En su opinión, las manifestaciones vertidas en la sentencia en lo referente a la actuación y declaración en el juicio de las funcionarias de la Inspección de Trabajo suponen "un claro exceso" y muestran "un menosprecio no sólo hacia dichas funcionarias sino hacia la propia institución".