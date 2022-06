Trabajo para la Humanidad: Se Abre un Mundo de Posibilidades en una Isla Remota con la Tecnología de Lenovo

Research park triangle, carolina del norte--(business wire)--jun. 27, 2022--

Como parte de su asociación histórica con Island Conservation y la comunidad de la isla Robinson Crusoe, Lenovo revela la próxima etapa de su proyecto Work for Humankind: piezas críticas de tecnología más inteligente instaladas en toda la isla se convertirán en elementos permanentes para dejar un legado duradero y una conectividad más sólida en una isla que alberga uno de los ecosistemas más diversos del mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220627005012/es/

Work for Humankind volunteers working remotely from Lenovo’s technology workspace on Robinson Crusoe Island, Chile (Photo: Business Wire)

Al cerrar la brecha digital, una isla de 900 habitantes que antes estaba aislada ahora permanecerá conectada con el mundo a través de la tecnología de Lenovo al abrir nuevas posibilidades para el turismo, el comercio, el empleo y la educación, aumentando su resiliencia ambiental y económica. Por primera vez en la historia, esta comunidad isleña remota tiene acceso equitativo y autónomo a Internet. Este es su avance más importante en materia de conectividad en más de 20 años.

A principios de este año, Work for Humankind envió a 16 voluntarios con una variedad de habilidades para marcar una diferencia duradera mientras trabajaban en sus propios trabajos de forma remota desde la isla Robinson Crusoe. Durante su tiempo en la isla, los voluntarios donaron sus habilidades profesionales que abarcan el diseño, la tecnología, la sostenibilidad y la biodiversidad para apoyar los esfuerzos vitales de conservación con la ONG Island Conservation. Ahora, un estudio de su trabajo muestra que sus esfuerzos ayudaron a respaldar mejoras en el futuro de la gente, la flora y la fauna de la isla a través del poder de la tecnología y la conectividad.

Conectando una comunidad isleña remota

La iniciativa Work for Humankind se propuso brindar soluciones de conectividad de alta velocidad a una comunidad remota y ayudar a avanzar en su educación, atención médica y capacidad para proteger el precioso ecosistema de la isla. Desde entonces, aproximadamente el 30 % de toda la población de la isla ha aprovechado el centro tecnológico de Lenovo, que ha tenido un impacto aún mayor de lo previsto y ha abierto nuevas posibilidades profesionales junto con oportunidades positivas de aprendizaje en comercio, turismo y tecnología de la información (TI) a la comunidad de la isla Robinson Crusoe.

El espacio de trabajo de la isla presenta una variedad de potentes dispositivos y soluciones de Lenovo, que incluyen computadoras portátiles, computadoras de escritorio, estaciones de trabajo móviles y servidores. Esto incluye las PC ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion, ThinkBook e IdeaCentre; dispositivos ThinkSmart para reuniones virtuales; tabletas, monitores y accesorios de Lenovo; las gafas inteligentes de realidad aumentada ThinkReality A3 y los auriculares de realidad virtual Lenovo Mirage VR S3; Servidores ThinkEdge SE450 para entregar inteligencia artificial (IA) directamente donde los datos se producen en el perímetro; teléfonos inteligentes motorola edge; software educativo LanSchool que será utilizado por la escuela local; dispositivos domésticos inteligentes y más.

Toda la tecnología del espacio de trabajo permanecerá en la isla para uso comunitario. La isla también seguirá disfrutando de conectividad de alta velocidad con velocidades de Internet de hasta 200 Mbps (actualizadas de 1 MB anteriormente), un cambio que marca la diferencia entre simplemente poder navegar por la web y poder conectarse fácilmente y colaborar de forma remota a través de videoconferencias. Junto con el servidor Lenovo AI y la conectividad mejorada, los proyectos de conservación de la isla ahora pueden beneficiarse de valiosas eficiencias que ahorran tiempo, que incluyen acelerar el procesamiento de datos de la cámara en un 100 %.

Transformando los esfuerzos de conservación

Los resultados de conservación de Work for Humankind han ayudado a Island Conservation y a los conservacionistas locales a lograr años de trabajo en solo semanas, siguiendo el progreso de los voluntarios profesionales durante sus 8 semanas en la isla. El legado de Work for Humankind incluye una mayor protección de especies en peligro de extinción, como la pardela de patas rosadas, junto con seis especies en peligro crítico y 11 especies de árboles vulnerables en el archipiélago de Juan Fernández.

Antes del proyecto Work for Humankind de Lenovo, el personal de Island Conservation recuperaba datos a mano de 70 cámaras en toda la isla, caminaba decenas de kilómetros por terreno empinado, colocaba los datos en un disco duro y los enviaba fuera de la isla en el avión bimensual para procesamiento y clasificación manual en Chile continental, generando demoras de tres a cuatro meses en total.

El Internet mejorado de Work for Humankind y las nuevas capacidades del servidor perimetral de IA han acelerado significativamente el tiempo de procesamiento de datos y han analizado de manera efectiva los eventos de detección de las cámaras en cuestión de días, en lugar de meses.

Las ubicaciones de los sitios perimetrales, a menudo, no cuentan con personal y son difíciles de alcanzar. El uso del servidor ThinkEdge SE450 Edge de Lenovo permite a los conservacionistas acceder y procesar ahora de forma remota 4,8 imágenes por segundo (aproximadamente 415 000 fotos por día), más del doble de la velocidad de la configuración anterior. Al aprovechar las capacidades de procesamiento e inteligencia artificial del servidor, Work for Humankind ahora puede analizar y transferir solo las imágenes más relevantes a través de satélite para una mayor clasificación y evaluación por parte de su equipo con sede en el continente.

En los próximos meses, un equipo liderado por la comunidad local utilizará la combinación de tecnología y modelos cuantitativos establecidos por Work for Humankind para generar resultados de conservación basados ​​en datos.

Dejando un legado duradero

Más allá de estas eficiencias inmediatas, Lenovo se compromete a dejar un legado duradero en la isla. El centro tecnológico de Lenovo migrará a la biblioteca local para brindar a los residentes acceso a nuevas herramientas educativas y digitales. Lenovo también está donando 100 000 USD para el mantenimiento de su centro tecnológico, el soporte continuo de proyectos y el acceso continuo a Internet a favor de servicios vitales y así mejorar la atención médica y la educación. Lenovo ya ha donado más de 100 dispositivos tecnológicos a la comunidad y al equipo de conservación.

David Will, jefe de Innovación de Island Conservation, comenta: “ Gracias a la colaboración y la tecnología proporcionada por Lenovo, ahora podemos implementar una recopilación de datos consistente, desarrollar flujos de trabajo de aprendizaje automático manejables que conviertan las fotos de la cámara en datos y brindar acceso en tiempo real a los datos. Ahora hemos superado de manera efectiva las barreras que enfrentamos anteriormente sin suficiente conectividad a Internet y transformado por completo la forma en que trabaja nuestro equipo, ya que ahora podemos reducir considerablemente el valioso tiempo que nos ayuda a lograr nuestros objetivos”.

“ A los pocos meses de conectar por primera vez esta comunidad isleña remota con tecnología avanzada y un grupo de personas apasionadas, ya hemos visto el impacto significativo de la tecnología en la isla Robinson Crusoe, lo que ha acelerado su preciado trabajo de conservación en un 100 %. Este es el poder de la tecnología más inteligente para todos”, afirmó Emily Ketchen, vicepresidenta y directora de Comercialización del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo. “ Sin embargo, nuestro trabajo no ha terminado, ya que Lenovo se compromete a garantizar que nuestro impacto se sienta de manera positiva en los años venideros”.

Pablo Manríquez Angulo, alcalde de Robinson Crusoe, agrega: “Work for Humankind hizo exactamente lo que se había propuesto. Por primera vez, un grupo de voluntarios talentosos y motivados de todo el mundo se unieron usando la tecnología y su gama de habilidades para dejar un impacto duradero en la isla.

Desde expertos en redes sociales, un veterinario, profesionales de la sustentabilidad hasta nómadas digitales, todos los voluntarios agregaron una capa diferente a la iniciativa y, junto con la comunidad, la experiencia fue enriquecedora y una verdadera oportunidad única en la vida.

Los voluntarios de Work for Humankind han sentado las bases ahora para ayudar realmente a una comunidad isleña remota a marcar una diferencia positiva y ahora, a través del legado de Lenovo, le toca a nuestra comunidad continuar logrando avances significativos, armados con nuevas habilidades y su pasión iluminadora”.

Acerca del Informe de Investigación de Work for Humankind

Este nuevo estudio de investigación global encuestó a más de 15 000 personas en ocho idiomas en 10 mercados globales: Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, el Reino Unido y los Estados Unidos. La investigación se basa en el viaje de Lenovo hacia la comprensión de la poderosa conexión entre la tecnología y la humanidad, que comenzó con el proyecto “This is Life”, “New Realities” y el proyecto “Kind City”. Descubrieron que las personas creen que la tecnología más inteligente puede hacernos sentir más empoderados, empáticos y generosos, al tiempo que permite que la humanidad continúe creciendo personal y profesionalmente.

Acerca de la isla Robinson Crusoe

La Robinson Crusoe Island o isla Robinson Crusoe, anteriormente conocida como Más a Tierra (que significa ‘Más cerca de la tierra’) es la segunda más grande del archipiélago de las Islas Juan Fernández. Se ubica al oeste de San Antonio, Chile, en el Océano Pacífico Sur. Es una de las islas habitadas más pobladas del archipiélago, y la mayoría vive en el pueblo de San Juan Bautista en la bahía Cumberland en la costa norte de la isla. El gobierno chileno renombró el lugar como isla Robinson Crusoe en 1966, en referencia a su legado literario, actuando como inspiración detrás del Robinson Crusoe ficticio del novelista Daniel Defoe.

Sobre la Comunidad Juan Fernández

Aproximadamente 900 personas viven en San Juan Bautista, la isla Robinson Crusoe, una comunidad rural en uno de los lugares más remotos de América Latina. La economía local depende en gran medida de una pesca artesanal gestionada de forma sostenible de una langosta que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La comunidad ha liderado los esfuerzos para proteger su patrimonio natural con el apoyo de las instituciones locales mediante el establecimiento de un Parque Nacional en 1995, una Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1977 y el Parque Marino Juan Fernández que cubre 286 000 km 2 de área protegida. El turismo local incluye las muchas bellezas naturales de la isla, su cultura, el buceo, la equitación, la observación de aves, la pesca y, por supuesto, las historias y lugares de la famosa novela ‘Robinson Crusoe’ de Daniel Defoe.

Acerca de la conservación de la isla

Island Conservation es una organización mundial de conservación sin fines de lucro que previene extinciones y restaura islas. Trabajamos donde la concentración tanto de biodiversidad como de extinción de especies es mayor: las islas. Eliminar una amenaza primaria, los vertebrados invasores introducidos, es una de las intervenciones más críticas para salvar plantas y animales amenazados. Las especies y los ecosistemas nativos de las islas a menudo se recuperan con poca intervención adicional, y, cuando los animales se han extinguido localmente, los reintroducimos. Island Conservation ayuda a los administradores de tierras y las comunidades locales a implementar sus visiones. A la fecha, hemos restaurado con éxito 65 islas en todo el mundo, beneficiando a 1218 poblaciones de 504 especies y subespecies. Obtenga más información en https://www.islandconservation.org/.

Acerca de Lenovo

Lenovo (hkse: 992) (adr: lnvgy) es una potencia tecnológica global con ingresos de 70 000 millones de usd, ocupa el puesto 159 en fortune global 500, emplea a 75 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. centrada en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, lenovo se ha basado en su éxito como líder mundial en pc al expandirse a nuevas áreas de crecimiento de infraestructura, dispositivos móviles, soluciones y servicios. esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de lenovo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva, confiable y sostenible para todos, en todas partes. para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro storyhub.

Lenovo, yoga, thinkpad, lenovo legion, thinkbook, ideacentre, thinkedge, thinkreality, thinksmart, lanschool y lenovo mirage son marcas comerciales de lenovo. motorola es una marca comercial de motorola trademark holdings, llc. todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. ©2022, lenovo group limited.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220627005012/es/

CONTACT: Wendy Fung

wfung@lenovo.com

Keyword: north carolina new york north america united states chile south america canada

Industry keyword: data management environmental health other philanthropy technology sustainability data analytics other health mobile/wireless environment photography professional services artificial intelligence other technology other education philanthropy software health networks internet education hardware

SOURCE: Lenovo

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 06/27/2022 02:38 pm/disc: 06/27/2022 02:38 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220627005012/es