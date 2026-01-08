Tractores irrumpen en París en protestas agrarias contra el acuerdo con Mercosur

PARÍS (AP) — Agricultores y ganaderos llevaron alrededor de un centenar de tractores hacia París el jueves por la mañana para protestar contra los planes de la Unión Europea de avanzar con un acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas, informó el Ministerio francés del Interior.

Durante años, los productores franceses han denunciado el acuerdo comercial con las naciones del Mercosur: Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, argumentando que el acuerdo perjudicaría los medios de vida de los agricultores y ganaderos galos.

La protesta del jueves fue organizada por el sindicato Coordinación Rural para ejercer más presión sobre el gobierno de Francia, que se ha opuesto al acuerdo.

"El objetivo hoy es venir a París para expresar nuestras demandas más cerca de aquellos que tienen el poder”, afirmó José Perez, presidente de Coordinación Rural en la región de Lot y Garona, en el suroeste de Francia.

“Es un símbolo fuerte”, dijo a The Associated Press.

El Ministerio del Interior informó que unos 20 tractores estaban en el centro de la ciudad de París, algunos en el monumento del Arco de Triunfo y otros en el barrio de la Torre Eiffel, a pesar de una prohibición emitida por las autoridades.

Los convoyes de tractores “rodearon y se abrieron paso”, señaló el ministerio.

Pero la mayoría de los tractores fueron bloqueados más lejos del centro en arterias de tráfico clave que marcan el límite de París.

Las preocupaciones de los agricultores y ganaderos sobre el acuerdo comercial con el Mercosur se suman a la indignación por las medidas sanitarias del gobierno contra la propagación de una enfermedad bovina, destacó Perez.

La UE renovó esta semana las negociaciones internas sobre un acuerdo de libre comercio con las cinco naciones sudamericanas en medio de especulaciones de que podría firmarse un acuerdo en Paraguay el 12 de enero. Los partidarios del acuerdo, liderados por Alemania, podrían superar las objeciones de Francia y Polonia.

La feroz oposición de Francia descarriló el acuerdo el mes pasado.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, reafirmó el miércoles la oposición de Francia al acuerdo con el Mercosur, diciendo que amenaza la producción de carne de res, pollo, azúcar, etanol y miel, entre otros sectores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.