Food Logistics y Supply & Demand Chain Executive entrega su Premio 2023 a la Mujer en la Cadena de Suministro a la directora de Planificación de la Cadena de Suministro de Toshiba America Business Solutions, Tracy Zhou.

Tracy Zhou, de Toshiba, gana el preciado "Women in Supply Chain Award 2023" (Foto: Business Wire)

Food Logistics, la √ļnica publicaci√≥n dedicada exclusivamente a cubrir el movimiento de productos a trav√©s de la cadena de suministro global de alimentos fr√≠os, y Supply & Demand Chain Executive, la √ļnica publicaci√≥n que cubre toda la cadena de suministro global, nombran a Zhou como una de las ganadoras del Premio a la Mujer en la Cadena de Suministro de este a√Īo. El premio honra a las l√≠deres y ejecutivas de la cadena de suministro cuyos logros, tutor√≠a y ejemplos sientan las bases para las mujeres en todos los niveles de la red de la cadena de suministro de una empresa.

‚ÄúEste a√Īo hemos recibido m√°s de 400 candidaturas, la mayor cantidad de solicitudes no solo para este premio, sino para todos nuestros galardones. Y lo que es m√°s, 118 de esas candidaturas fueron presentadas por hombres que nominaban a su jefe, compa√Īero de trabajo o asociado. El a√Īo pasado, esa cifra fue de solo 75. Tambi√©n este a√Īo, 39 mujeres se han autoproclamado, lo que supone un tremendo aumento con respecto al premio del a√Īo pasado, en el que solo hubo 12 autoproclamaciones. Esto demuestra progreso. Esto muestra la esperanza de que un d√≠a no necesitaremos un premio como este porque hombres y mujeres en la cadena de suministro ser√°n iguales‚Äú, afirma Marina Mayer, redactora jefe de Food Logistics y Supply & Demand Chain Executive. ‚ÄúAunque a√ļn queda trabajo por hacer, lo que estamos haciendo funciona. Desde los camioneros hasta los directores generales, lo que est√°n haciendo estaos ganadores importa para el futuro de todas las cadenas de suministro‚Äú.

“Tracy es una profesional muy preparada y con mucho talento“, afirma el vicepresidente de Cadena de Suministro y Planificación de Toshiba America Business Solutions, Jason P. LaComb. “Siempre confiada en su comportamiento, positiva en su perspectiva y capaz en la acción, viene a trabajar cada día con mucha energía, liderando y apoyando a nuestros equipos de planificación hacia el objetivo final de entregar el producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y por el costo correcto ¡todos los días de la semana!“.

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de gesti√≥n de documentos y flujos de trabajo reconocidos en el sector para empresas de todos los tama√Īos en Estados Unidos, M√©xico, Centroam√©rica y Sudam√©rica. TABS apoya las diversas necesidades de los profesionales de hoy a trav√©s de las galardonadas impresoras multifunci√≥n e‚ÄĎSTUDIO ‚ĄĘ, impresoras de etiquetas y recibos, se√Īalizaci√≥n digital, servicios de impresi√≥n administrados y soluciones en la nube. Toshiba se centra continuamente en los clientes y las comunidades a las que brinda servicios, est√° comprometida con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 mejores empresas sostenibles del Wall Street Journal Top 100. Para obtener m√°s informaci√≥n, visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Twitter, LinkedIn y YouTube.

Acerca de Food Logistics y Supply & Demand Chain Executive

Food Logistics llega a m√°s de 26.000 ejecutivos de la cadena de suministro de las industrias globales de alimentaci√≥n y bebidas, incluidos los ejecutivos del sector alimentario (cultivadores, productores, fabricantes, mayoristas y ultramarinos) y de la secci√≥n log√≠stica (transporte, almacenaje, distribuci√≥n, software y tecnolog√≠a) que comparten un inter√©s mutuo en las operaciones y aspectos empresariales de la cadena de suministro global de alimentos en fr√≠o. Supply & Demand Chain Executive es la √ļnica publicaci√≥n sobre la cadena de suministro que cubre toda la cadena de suministro global, centr√°ndose en el transporte por ruta, el almacenamiento, el envasado, las compras, la gesti√≥n de riesgos, el desarrollo profesional y mucho m√°s. Food Logistics y Supply & Demand Chain Executive tambi√©n organizan SCN Summit y Women in Supply Chain Forum. Visite www.FoodLogistics.com y www.SDCExec.com para obtener m√°s informaci√≥n.

