Trae Young anota 6 puntos en los últimos 46 segundos y Hawks superan a Magic

ORLANDO, Florida, EE. UU. (AP) — Trae Young anotó seis de sus 25 puntos en los últimos 46 segundos para conducir el viernes a los Hawks de Atlanta hacia una victoria de 111-107 sobre el Magic de Orlando.

Franz Wagner anotó 27 puntos, la mayor cantidad del encuentro, por Orlando, que ostentó una ventaja de 12 unidades al inicio del último cuarto pero sólo encestó siete de 21 disparos en el período final.

Nikeil Alexander-Walker consiguió 19 puntos por Atlanta y Onyeka Okongwu añadió 17. Jalen Johnson totalizó 12 puntos y ocho rebotes por los Hawks.

Desmond Bane y el brasileño Tristan daSilva anotaron 15 puntos cada uno por Orlando. Paolo Banchero sumó 11 puntos y seis rebotes, pero solo encestó cuatro de 15 disparos y falló sus cinco intentos de triples.

Los Hawks jugaron sin el alero Zaccharie Risacher, quien se lesionó un tobillo en el partido inaugural del martes por la noche, y sin el pívot Kristaps Porzingis, quien está enfermo.

Young anotó los últimos cinco puntos de una racha de 15-0 de los Hawks a mitad del cuarto período, para eliminar la ventaja de 93-81 que tenía Orlando.

