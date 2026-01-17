Tráfico de internet registra "leve" reactivación en Irán, según Netblocks

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks anunció el sábado que detectó una "muy leve" reactivación del tráfico de internet en Irán, tras más de 200 horas de un apagón vinculado a la represión de las manifestaciones contra el gobierno.

El movimiento de protesta empezó el 28 de diciembre en Teherán en contra del costo de la vida y se extendió a otras zonas del país para reclamar la caída del sistema clerical que dirige la República Islámica desde la revolución de 1979.

"Las mediciones muestran un aumento muy leve de la conectividad en Irán esta mañana (del sábado), tras superar las 200 horas", aseguró Netblocks en sus redes sociales.

Sin embargo, "la conectividad general se mantiene en torno al 2% de los niveles habituales y no hay signos de una recuperación significativa", añadió la oenegé.

Según grupos de defensa de los derechos humanos, el corte de internet, en vigor desde el 8 de enero, ha tenido como objetivo ocultar el alcance real de la opresión de las protestas, que deja al menos 3.428 muertos desde el inicio de las movilizaciones en diciembre, según Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.