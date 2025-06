Tráfico marítimo en mar Rojo sube 60% por descenso de ataques hutíes: comandante de la UE

Por Charlie Devereux

MADRID, 5 jun (Reuters) - Según el comandante de la misión naval Aspides de la Unión Europea, el tráfico marítimo en el mar Rojo ha aumentado un 60% desde agosto de 2024, hasta 36-37 buques al día, pero sigue por debajo de los volúmenes registrados antes de que los hutíes de Yemen empezaran a atacar a los buques en la región.

El número de buques mercantes que utilizan el estrecho de Bab al-Mandeb subió después de que disminuyeran los ataques con misiles y drones de los hutíes y de que Estados Unidos y el grupo rebelde pactaran un alto el fuego, declaró el contralmirante Vasileios Gryparis en una entrevista en Madrid.

Sin embargo, el tráfico marítimo, que alcanzó un mínimo de 20-23 barcos diarios en agosto, sigue siendo inferior a la media de 72-75 anterior a que los hutíes comenzaran los ataques en el mar Rojo en noviembre de 2023 en apoyo a los palestinos por la guerra de Israel en Gaza, dijo Gryparis.

La misión, que se creó para salvaguardar la navegación en la estratégica ruta comercial que une el Mediterráneo con Asia a través del Canal de Suez, se amplió en febrero, cuando también se le encomendó el seguimiento de los envíos ilegales de armas y la vigilancia de los buques que transportan crudo ruso sancionado.

El último ataque a un buque mercante tuvo lugar en noviembre de 2024 y los hutíes también dicen haber reducido sus objetivos a los buques israelíes y los que tienen una conexión con Israel o que han atracado en un puerto israelí, dijo Gryparis.

"Si tienes un barco que no corresponde a estos criterios (...) hay una enorme posibilidad -más del 99%- de que no seas objetivo de los hutíes", señaló, reconociendo que no puede garantizar que los buques mercantes no sean atacados.

Algunas empresas se han visto disuadidas de utilizar la ruta debido a la falta de buques de la misión, lo que puede causar retrasos de hasta una semana para aquellos que desean ser escoltados a través de la zona, comentó.

En este sentido agregó que la misión tiene entre dos y tres barcos operando al mismo tiempo y solicitó a la UE que le proporcione 10 barcos para aumentar su capacidad de protección.

(Editado en español por Carlos Serrano)