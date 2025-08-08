Tráfico marítimo suspendido en estrecho de los Dardanelos por incendios en Turquía

El tráfico marítimo fue suspendido este viernes en el muy transitado estrecho de los Dardanelos, en el noroeste de Turquía, por incendios que se registran cerca de la ciudad de Çanakkale, anunció el ministerio turco de Transportes.

Ante el avance de las llamas, tres pueblos y medio centenar de residentes de una casa de retiro en la provincia de Çanakkale tuvieron que ser evacuados, informó la gobernación.

Imágenes difundidas por medios turcos muestran a bomberos obligados a abandonar a las llamas uno de sus camiones en un camino forestal cercano a viviendas.

Las autoridades advirtieron que ráfagas de viento de 70 a 75 km/h azotarán la región este fin de semana, donde se prevé que las temperaturas rocen los 35 grados.

Más de 270 bomberos y rescatistas fueron desplegados, apoyados por ocho aviones, cuatro helicópteros y 45 camiones cisterna, según las autoridades.

Frontera natural entre Europa y Asia, el estrecho de los Dardanelos conecta, a lo largo de 60 kilómetros, el mar Egeo con el mar de Mármara, que baña las costas sur de Estambul y que a su vez se comunica con el mar Negro a través del estrecho del Bósforo.

Un total de 45.849 buques transitaron por el estrecho de los Dardanelos en 2024, según el ministerio turco de Transportes.

La provincia de Çanakkale es un popular destino turístico que alberga el sitio arqueológico de las ruinas de la antigua Troya.

En el siglo XX, fue escenario de la batalla de los Dardanelos (marzo de 1915 – enero de 1916), una de las derrotas más sangrientas de las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial frente al Imperio otomano.