Trafigura anuncia inauguración en Argentina de nuevo oleoducto hacia la refinería de Bahía Blanca con Oldelval

11 nov (Reuters) - La compañía de comercio de materias primas Trafigura anunció el martes que junto al operador de oleoductos Oldelval inauguró un nuevo ducto que conecta el sistema principal Allen–Puerto Rosales con la refinería de Trafigura en Bahía Blanca, en la provincia argentina de Buenos Aires.

El nuevo oleoducto, de 11 kilómetros de longitud, permitirá mejorar la eficiencia logística y el transporte de crudo hacia las instalaciones de procesamiento de Trafigura, destacó la compañía.

De acuerdo con el comunicado, el proyecto requirió una inversión superior a US$30 millones, financiada por ambas empresas, y forma parte de los esfuerzos conjuntos para optimizar la infraestructura de transporte de hidrocarburos en Argentina.

El proyecto permite incrementar la capacidad de transporte de la producción de crudo en Vaca Muerta, la formación ubicada en la provincia de Neuquén, en el oeste de Argentina, que se estima que posee la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.

