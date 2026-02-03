Trafigura envía el primer cargamento de fuelóleo venezolano a Europa en casi dos años

LONDRES, 3 feb (Reuters) - La empresa comercializadora Trafigura ⁠trasladó ⁠el primer cargamento de fuelóleo venezolano a Europa ⁠en casi ‌dos ​años, revelaron dos fuentes ​comerciales y datos consultados por ‌Reuters.

El petrolero Aframax ‌Seawish cargó ​alrededor de medio millón de barriles de fuelóleo con alto contenido de azufre en Amuay, Venezuela, a finales de enero y ⁠está previsto que llegue a Róterdam, ​el principal centro de fuelóleo de Europa, a mediados de febrero, según datos de Kpler y el calendario ⁠de exportaciones de PDVSA.

El cargamento supondría la ​primera llegada de fuelóleo venezolano a Europa desde abril de ‍2024, según datos de Kpler.

Reuters se puso en contacto con Trafigura para recabar sus comentarios. (Reporte de ​Ahmad Ghaddar, Robert Harvey y Marianna Parraga. Edición de David Goodman; Editado ‍en Español por Ricardo Figueroa)