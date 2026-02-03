Trafigura envía el primer cargamento de fuelóleo venezolano a Europa en casi dos años
LONDRES, 3 feb (Reuters) - La empresa comercializadora Trafigura trasladó el primer cargamento de fuelóleo venezolano a Europa en casi dos años, revelaron dos fuentes comerciales y datos consultados por Reuters.
El petrolero Aframax Seawish cargó alrededor de medio millón de barriles de fuelóleo con alto contenido de azufre en Amuay, Venezuela, a finales de enero y está previsto que llegue a Róterdam, el principal centro de fuelóleo de Europa, a mediados de febrero, según datos de Kpler y el calendario de exportaciones de PDVSA.
El cargamento supondría la primera llegada de fuelóleo venezolano a Europa desde abril de 2024, según datos de Kpler.
