Trafigura y minera venezolana firman acuerdo por hasta 1.000 kilos de oro

5 mar (Reuters) -

La compañía minera estatal de Venezuela ‌firmó un ‌acuerdo multimillonario ⁠para vender hasta 1.000 kilogramos de barras de oro ​doré al ⁠comerciante ⁠de materias primas Trafigura para ​los mercados estadounidenses, según un funcionario.

El ‌acuerdo requiere que la ​compañía minera ​venezolana Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilogramos de barras de oro doré a Trafigura, informó Axios, y agregó que ​Trafigura enviará el oro a las refinerías ⁠según otro contrato con el Gobierno de Estados ‌Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el negocio en una declaración a Reuters, diciendo que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug ‌Burgum, quien llegó a Venezuela el miércoles, ayudó ⁠a cerrarlo.

"Este histórico acuerdo ‌aurífero entre Trafi y ⁠Venezuela se venía gestando ⁠bajo la dirección del presidente Trump", dijo el funcionario.

"Estamos ayudando a Venezuela a restaurar su sector minero, lo que ‌facilitará a ​la industria estadounidense obtener los minerales que necesitamos".

El funcionario no proporcionó detalles específicos de los términos ‌del acuerdo. (Reporte de Ismail Shakil. )