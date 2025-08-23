Tragedia en Nueva York
Al menos cinco muertos en accidente de autobús con turistas
- 1 minuto de lectura'
La mayoría de los pasajeros eran turistas chinos, filipinos e indios que regresaban de una visita a las cataratas del Niágara y casi ninguno de ellos llevaba puesto el cinturón de seguridad.
"Todos los pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración", explicó la policía, mientras que según otras fuentes los dos en estado más grave estarían siendo sometidos a intervenciones quirúrgicas de urgencia.
El conductor del autobús, que sobrevivió al accidente, "debió haberse distraído y por eso perdió el control del vehículo, tras lo cual realizó una maniobra violenta" y tras salirse de la carretera terminó volcado en una cuneta, agregó la policía.
Tras el accidente, se ordenó el cierre de la autopista en ambos sentidos, lo que generó una gran congestión de tránsito en pleno inicio de uno de los últimos fines de semana del verano vacacional en Estados Unidos. (ANSA).
Otras noticias de Accidente de tránsito
- 1
A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto
- 2
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 3
Un Porsche chocó contra tres camiones frente al Monumental y terminó incrustado bajo uno de los vehículos
- 4
Video: un especialista mencionó “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei