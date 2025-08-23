Tragedia en Nueva York

La mayoría de los pasajeros eran turistas chinos, filipinos e indios que regresaban de una visita a las cataratas del Niágara y casi ninguno de ellos llevaba puesto el cinturón de seguridad.

"Todos los pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración", explicó la policía, mientras que según otras fuentes los dos en estado más grave estarían siendo sometidos a intervenciones quirúrgicas de urgencia.

El conductor del autobús, que sobrevivió al accidente, "debió haberse distraído y por eso perdió el control del vehículo, tras lo cual realizó una maniobra violenta" y tras salirse de la carretera terminó volcado en una cuneta, agregó la policía.

Tras el accidente, se ordenó el cierre de la autopista en ambos sentidos, lo que generó una gran congestión de tránsito en pleno inicio de uno de los últimos fines de semana del verano vacacional en Estados Unidos. (ANSA).