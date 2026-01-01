Tragedias en Año Nuevo, repaso de la historia

En los últimos 40 años, se han producido sucesos dramáticos con un número extremadamente elevado de víctimas en ese día, como en el caso de Crans-Montana.

El tsunami del océano Índico azotó el 26 de diciembre y fue uno de los desastres naturales más catastróficos, con cientos de víctimas, que afectó a todo el sudeste asiático. Los efectos del terremoto continuaron causando muertes en los días posteriores.

El 1 de enero del año pasado, en Nueva Orleans, Luisiana, un terrorista atropelló con una camioneta a una multitud en la calle Bourbon, en el Barrio Francés, matando a 15 personas.

En 2017, en Estambul, Turquía, un hombre abrió fuego en una discoteca durante las celebraciones de Nochevieja, matando a 39 personas e hiriendo a 70.

En 2014, en Shanghái, en la zona del Bund, con vistas al río Huangpu, una estampida causó 36 muertos y 47 heridos. Una situación similar ocurrió en la Nochevieja de 2013 en Costa de Marfil: sesenta personas murieron aplastadas por una multitud que se había reunido en un estadio de Abiyán para ver los fuegos artificiales que celebraban el 2012.

Un suceso igualmente trágico ocurrió en 2009 en Bangkok, donde unas sesenta personas, incluidos extranjeros, murieron en un incendio que se desató dentro de una discoteca en el distrito de Ekkami.

El 29 de diciembre de 2001, un incendio provocado por fuegos artificiales en un centro comercial de Lima, Perú, causó la muerte de 290 personas. En Italia, en 1988, en Brandizzo, una localidad cercana a Turín, cinco personas murieron en un incendio que se declaró en el interior de un garaje donde se celebraba la llegada del Año Nuevo. (ANSA).