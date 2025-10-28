Trail Blazers vencen a Lakers 122-108 a pesar de los 41 puntos de Reaves

LOS ÁNGELES (AP) — Deni Avdija anotó 25 puntos, Jrue Holiday sumó 24 puntos y seis asistencias, y los Portland Trail Blazers se alejaron el lunes de los diezmados Lakers de Los Ángeles con una victoria 122-108.

Jerami Grant añadió 22 puntos desde la banca para los Blazers, quienes consiguieron su primera victoria como visitantes de la temporada en el segundo juego de un back-to-back tras perder 114-107 ante los Clippers el domingo. Shaedon Sharpe y Donovan Clingan contribuyeron con 16 puntos cada uno.

Austin Reaves anotó 41 puntos para seguir su récord personal de 51 en una victoria de 127-120 ante los Sacramento Kings el domingo, pero el resto de los mermados Lakers tuvo dificultades para generar ofensiva a su alrededor. Rui Hachimura y Deandre Ayton sumaron 16 cada uno, y Jarred Vanderbilt anotó 14.

Ya sin dos de sus mejores jugadores, Luka Doncic (dedo torcido/magulladuras en la pierna) y LeBron James (ciática), los Lakers no contaron con los bases Marcus Smart (contusión en el cuádriceps) y Gabe Vincent (esguince en el tobillo izquierdo), lo que dejó a Reaves como el único hombre experimentado para dirigir el juego. En total, Los Ángeles tuvo siete jugadores no disponibles.

La defensa agresiva de Portland aprovechó al forzar 25 pérdidas de balón, y la presión constante permitió a los Blazers alejarse en la segunda mitad.

Los Ángeles amplificó sus problemas de seguridad con el balón con un pobre desempeño desde la línea de tres puntos, acertando siete de 27 (25,9%). Avdija casi igualó ese total él solo, acertando cinco de ocho desde larga distancia, y Holiday (cuatro de 7) y Grant (tres de 7) no se quedaron atrás.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.