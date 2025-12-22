Tranquilidad en mercados de Argentina tras nueva estrategia monetaria y cambiaria

BUENOS AIRES, 22 dic (Reuters) - Los mercados de Argentina seguían optimistas este lunes de cara a los ajustes anunciados para el próximo año con la actualización del esquema de bandas cambiarias y la intención de comenzar con un programa de compras de reservas internacionales.

Por otra parte, la media sanción del presupuesto en el Congreso, con cambios en lo referente a Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en discapacidad, será tratado esta semana en el Senado donde el oficialismo tratará de revertir las modificaciones de la cámara baja.

El presidente Javier Milei dijo ayer en una entrevista que no vetará el presupuesto y que apuntará a "acomodar" algunas partidas para sostener el déficit cero.

En este contexto, el peso en la plaza interbancaria se mantenía estabilizado en torno a las 1.452 unidades por dólar, en momentos en que se registra una menor presión sobre el tipo de cambio, comentaron operadores.

A partir de 2025 el esquema de bandas cambiarias dentro de la cual se mueve la cotización del peso se ajustará por inflación, dejando de lado la actualización actual del 1% mensual.

"El nuevo esquema de bandas indexadas con compra de reservas es sin dudas un paso positivo, pero no está exento de riesgos", dijo el economista Roberto Geretto de Adcap.

"En un buen escenario, la demanda de dinero permite comprar reservas sin alterar sustancialmente el sendero de desinflación. En un mal escenario, la compra de reservas será contra impuesto inflacionario. La clave ahora será la sintonía fina en cuanto y cuándo emitir para comprar reservas", estimó.

Argentina debe afrontar pagos por unos US$4.300 millones en la primer parte de 2026, los cuales se afrontarán sin afectar las reservas del banco central sostienen desde el Gobierno.

"Ya tenemos gran parte del cash y también tenemos opciones abiertas de financiamiento", dijo Milei y afirmó "vamos a pagar la deuda, solo de oferta de repo tenemos US$7.000 millones, así que estamos tranquilos".

En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires subía un 1,22% a las 1400 GMT, luego de ganar un 5,38% durante la semana pasada, mientras que los bonos en el segmento extrabursátil caían levemente en la preapertura del mercado.

Esta semana la actividad financiera se verá reducida por los feriados de Navidad. El BCRA dio asueto a su personal para el 24 y 31 de diciembre, por lo que el resto de las entidades financieras se acoplarán a la medida, mientras que BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) operará en la previa de Navidad con horario reducido y cerrará para fin de año.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)