Transition Industries LLC y JAPAMA anuncian una asociación público-privada para desarrollar una estrategia de aguas residuales innovadora y responsable con el medio ambiente en Sinaloa, México

Transition Industries LLC anunció que firmó un acuerdo plurianual con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome ("JAPAMA") para utilizar las aguas residuales municipales para todas las necesidades de recursos hídricos de su proyecto Pacífico Mexinol, una planta de producción de metanol de 6145 toneladas métricas diarias cerca de Topolobampo, Sinaloa, México.

Cuando inicie sus operaciones, se espera que Pacífico Mexinol sea la mayor planta de metanol ultra bajo en carbono en el mundo, con una producción de aproximadamente 300 000 toneladas anuales de metanol verde a partir de carbono capturado e hidrógeno verde, y 1,8 millones de toneladas anuales de metanol azul a partir de gas natural con captura de carbono. Además, se prevé que sea la mayor aplicación mundial de reutilización de aguas industriales a partir de efluentes municipales.

La estrategia hídrica de Pacífico Mexinol, diseñada en colaboración con JAPAMA, permitirá que las instalaciones no afecten en absoluto a la bahía de Ohuira. En lugar de utilizar agua de mar y otras fuentes naturales de agua, que podrían competir con las necesidades locales agrícolas, industriales, comerciales o residenciales de agua dulce, la solución hídrica de Mexinol utiliza aguas residuales municipales que serán tratadas y recicladas nuevamente en la instalación municipal de aguas residuales. Este sistema de circuito cerrado de agua también evitará que más de 12 millones de toneladas anuales de aguas residuales se viertan en la bahía de Ohuira.

Pacífico Mexinol pagará a JAPAMA una tarifa por metro cúbico de aguas residuales determinada por la ley estatal, lo que permitirá a JAPAMA comercializar sus aguas residuales y fortalecer su posición financiera. El acuerdo también incluye la modernización y mejora de las instalaciones de tratamiento de aguas de JAPAMA.

Rommel Gallo, CEO de Transition Industries, comentó: "Nos complace haber desarrollado una solución sostenible para el agua en colaboración con JAPAMA que no solo es un modelo de cómo abordar el cambio climático de frente, sino que también muestra cómo la industria y el gobierno pueden trabajar juntos para lograr soluciones sostenibles y, de esa manera, beneficien tanto a la comunidad como a las empresas".

Gallo continuó: "Nos gustaría extender un agradecimiento muy especial al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al director general de JAPAMA, Bernardo Xavier Cárdenas Soto, cuyo continuo apoyo a lo largo del proceso ha dado como resultado este acuerdo pionero". Al acto de firma también asistieron representantes de la IFC y del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el Cónsul General de los Estados Unidos, Matthew Roth.

La misión de Transition Industries es participar activamente en la transición hacia un mundo con bajas emisiones de carbono al aprovechar la tecnología y la innovación para producir metanol de forma segura y eficiente y, al mismo tiempo, minimizar cualquier impacto medioambiental y social negativos.

"Años de compromiso con la comunidad y los municipios han llevado al desarrollo de un conjunto de soluciones de diseño orientadas a un fin, como nuestra estrategia de aguas residuales, en consonancia con nuestros valores fundamentales. No afectaremos a la bahía; nuestras instalaciones son Net Zero para evitar la contaminación; utilizamos energías limpias y renovables; y promovemos un desarrollo económico acorde con los intereses de las comunidades", afirma Tom Roche, responsable de ESG de Transition Industries.

Se espera que Pacífico Mexinol alcance la Decisión Final de Inversión en 2024 y las Operaciones Comerciales a finales de 2027 o principios de 2028. El proyecto generará un número significativo de empleos locales durante la construcción y las operaciones.

Acerca de Transition Industries

Transition Industries LLC, con sede en Houston (Texas), desarrolla proyectos de metanol e hidrógeno a escala mundial con emisiones netas de carbono cero en Norteamérica para hacer frente al cambio climático y promover la sostenibilidad medioambiental y social. Para obtener más información sobre Pacífico Mexinol o Transition Industries, envíe un correo electrónico a inquiries@transitionind.com.

Transition Industries tiene un Acuerdo de Desarrollo de Proyecto Conjunto (JPDA) con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, para garantizar que Pacífico Mexinol cumpla con las Normas Ambientales y Sociales de Desempeño de la IFC, y aprovechar la experiencia de la IFC para apoyar el financiamiento del proyecto. Además, se firmó un Contrato Marco de Servicios y Comercialización (MSMA) con Macquarie Commodities Trading para comercializar toda la producción de Pacífico Mexinol a clientes de todo el mundo.

