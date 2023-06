Translated libera todo el potencial de GPT-4 para las empresas que operan en idiomas distintos del inglés

Roma--(business wire)--jun. 20, 2023--

En un avance significativo para la IA generativa y la creación de contenido, Translated, líder en soluciones lingüísticas basadas en IA, se enorgullece de presentar su innovador modelo de lenguaje T-LM (Translated Language Model). T-LM ayudará a aprovechar todo el potencial del GPT-4 de OpenAI a empresas de todo el mundo. Proporciona a las empresas una solución rentable para crear y reestructurar contenidos en 200 idiomas, reduciendo así la diferencia de rendimiento entre GPT-4 en inglés y en otros idiomas.

Hasta ahora, el mundo angloparlante ha sido el principal beneficiado del impresionante rendimiento de GPT. Las empresas que operan en idiomas distintos del inglés a menudo han experimentado un rendimiento inferior al de los modelos de GPT de hace varios años. Algunos idiomas han llegado a ir 3 años por detrás. Para estas empresas, la diferencia de rendimiento en la comprensión, generación y reestructuración de contenidos era un reto constante que solía impedirles sacar el máximo partido de la IA generativa. Además, usar GPT-4 en idiomas distintos del inglés puede costar hasta 15 veces más (véanse los gráficos adjuntos). El servicio T-LM de Translated integra la galardonada traducción automática (TA) adaptativa de la empresa con el GPT-4 de OpenAI para ofrecer capacidades avanzadas de IA generativa a cualquier empresa en los idiomas que habla el 95 % de la población mundial.

Por su parte, Marco Trombetti, director ejecutivo de Translated, ha manifestado su entusiasmo por el proyecto: « El predominio del inglés en la IA generativa está generando una ventaja competitiva injusta. Con T-LM, estamos democratizando el acceso a esta innovadora tecnología, mejorando la eficiencia y preservando la competitividad de las empresas que operan en idiomas distintos del inglés en todo el mundo ».

La disparidad en el rendimiento de GPT-4 entre el inglés y el resto de idiomas se debe al predominio de las fuentes centradas en el primero, como el conjunto de datos de Common Crawl y Wikipedia, que se usan para el entrenamiento. Esto explica por qué los resultados en idiomas distintos del inglés son inferiores. T-LM aborda esta disparidad traduciendo la consulta inicial del idioma de origen al inglés y luego de vuelta al idioma del usuario utilizando un modelo especializado. Este enfoque también reduce el coste de usar GPT-4 en idiomas diferentes del inglés, ya que el modelo de precios se basa en una segmentación de textos (tokenización) optimizada para el inglés.

Entre otras cosas, T-LM ayuda a los equipos internacionales de creación de contenido a crear contenidos, además de mejorar la asistencia al cliente multilingüe y facilitar la creación de contenidos generados por el usuario para plataformas globales.

T-LM ya está disponible mediante API. Más información sobre el servicio en translatedlabs.com/gpt.

Con T-LM, Translated reafirma su compromiso de permitir que todo el mundo entienda y se haga entender en su propio idioma y de seguir colaborando con OpenAI para lograrlo.

