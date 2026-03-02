Transportadora de Gas de Perú anuncia "restricción temporal" a sector industrial tras fuga de gas

LIMA, 2 mar (Reuters) - La firma Transportadora de Gas del Perú dijo el lunes que aplicará "restricciones temporales" al suministro de gas a usuarios del sector industrial y eléctrico, mientras trabaja para superar la emergencia por una fuga del combustible cerca a su yacimiento en una zona amazónica del sur del país

La fuga, reportada por la empresa el domingo, fue controlada oportunamente por el equipo técnico de la empresa que viene realizando las acciones correspondientes para determinar la causa raíz del incidente ocurrido en el distrito de Megantoni, de la región de Cusco, dijo la compañía en un comunicado. (Reporte de Marco Aquino)