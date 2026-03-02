Transportadora de Gas de Perú anuncia "restricción temporal" a industria tras fuga de gas

LIMA, 2 mar (Reuters) - La firma Transportadora de Gas del Perú dijo el lunes que aplicará "restricciones temporales" al suministro de gas a usuarios del sector industrial y eléctrico, mientras trabaja para superar la emergencia por una fuga del combustible cerca a su yacimiento en una zona amazónica del sur del país

La fuga, reportada por la empresa el domingo, fue controlada oportunamente por el equipo técnico de la empresa que viene realizando las acciones correspondientes para determinar la causa raíz del incidente ocurrido en el distrito de Megantoni, de la región de Cusco, dijo la compañía en un comunicado

El Ministerio de Energía y Minas informó por su parte que declaró "en emergencia" el transporte de gas natural por la red de ductos durante 14 días, periodo en el que se priorizará el abastecimiento de gas al mercado interno, dijo una resolución aprobada la noche del domingo por su área de hidrocarburos

Transportadora de Gas del Perú (TGP) bombea además el combustible desde su yacimiento llamado Camisea a través de un gasoducto desde la zona amazónica hasta la costa central peruana para la planta licuefacción Perú LNG, con fines de exportación

La empresa TGP no mencionó en su comunicado sobre el suministro de gas para la exportación y en Peru LNG no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios

Transportadora de Gas del Perú dijo que no existen comunidades a menos de 16 kilómetros del lugar del incidente, por lo que "no se ha generado afectación alguna a la población", aunque indicó que como medida de seguridad paralizó el servicio de transporte de gas en el tramo afectado para aislar la zona

La empresa refirió que el suministro de gas se mantiene parcialmente activo, priorizándose el abastecimiento del mercado local como viviendas, comercios y los servicios esenciales

La reguladora del sector OSINERGMIN reportó en un mensaje por las redes sociales que la fuga provocó el domingo una deflagración en una de las estaciones de gas de Megantoni, y que un equipo de fiscalización está evaluando el impacto en la zona. (Reporte de Marco Aquino)