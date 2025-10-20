Transportadora Gas del Sur ampliará el Gasoducto Perito Moreno en Vaca Muerta por 600 millones de euros
MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -
La empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) ha resultado adjudicataria del contrato que incluye las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, ubicado en Vaca Muerta (Argentina), por una inversión de US$700 millones (600 millones de euros), según ha informado el Ministerio de Economía argentino a través de un comunicado.
El proyecto permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural de Vaca Muerta, además del ahorro de divisas por importaciones de combustibles por más de US$700 millones anuales (600 millones de euros) que ayuden a consolidar la seguridad energética del país.
En esta iniciativa se incluyen nuevos tramos del gasoducto entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), tres plantas compresoras y obras complementarias en el sistema de la compañía.
Cuando el proyecto se ponga en marcha, la capacidad total del gasoducto pasará de 21 a 35 millones de metros cúbicos por día y el aumento de producción implicará la perforación de unos 20 nuevos pozos en Vaca Muerta.
En paralelo, se generarán más de US$450 millones (386 millones de euros) de inversiones adicionales en instalaciones de acondicionamiento.
