Transporte: Terminó la huelga en Air Canadá

Unos 10.000 auxiliares de vuelo abandonaron sus puestos de trabajo durante el fin de semana para exigir aumentos salariales y una compensación por el trabajo en tierra no remunerado, incluido el embarque. A pesar de una sentencia judicial que declaró ilegal su paro, continuaron la huelga el lunes.

Las negociaciones comenzaron esa misma noche en un intento por poner fin a un movimiento laboral que afecta a cientos de miles de personas.

"La huelga ha terminado. Tenemos un acuerdo provisional", escribió la organización, afiliada al Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), en Facebook la madrugada del martes, exigiéndoles "cooperar plenamente en la reanudación de las operaciones".

Sin embargo, ni el sindicato ni la aerolínea proporcionaron detalles del acuerdo. Air Canada confirmó en un comunicado de prensa que reanudará gradualmente sus operaciones este martes, tras alcanzar un acuerdo de mediación con CUPE, bajo la supervisión del mediador William Kaplan.

Los primeros vuelos están programados para el martes por la noche, pero la normalidad podría tardar entre siete y diez días, advierte la aerolínea. "Algunos vuelos se cancelarán en los próximos siete a diez días, hasta que la organización se estabilice", declaró la aerolínea.

"Reactivar una gran aerolínea como Air Canada es una tarea compleja", declaró su director ejecutivo, Michael Rousseau, citado en el comunicado. "Pedimos paciencia y comprensión a nuestros clientes en los próximos días", añadió, ofreciéndoles una disculpa en nombre de la compañía.

Según Air Canada, que opera directamente en 180 ciudades de Canadá y el extranjero, la huelga ha provocado cancelaciones que afectan a 500.000 personas. La compañía también solicita a sus pasajeros que acudan al aeropuerto solo si su vuelo está a punto de salir.

La huelga provocó un acalorado intercambio entre el gobierno canadiense y los empleados de Air Canada.

Considerando que la huelga "afectaba directamente a la economía canadiense", el gobierno decidió intervenir, invocando una disposición legal para suspender la huelga y obligar a ambas partes a un arbitraje vinculante.

Sin embargo, los empleados de Air Canada optaron por desafiar la orden judicial de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (JRIC), un tribunal regulador, que les había ordenado regresar al trabajo.

Para el sindicato, este acuerdo marca "un cambio importante para nuestro sector tras una lucha histórica".

"El trabajo no remunerado se acabó", añadió, en referencia a una demanda clave durante las negociaciones: que los auxiliares de vuelo también recibieran el pago por el tiempo no dedicado a volar.

Durante el fin de semana, el sindicato denunció la intervención del gobierno, amparándose en el artículo 107 del Código Laboral Canadiense, afirmando que sentaba un "terrible precedente" y recompensaba la "negativa de Air Canada a negociar de forma justa".

El lunes, el primer ministro Mark Carney declaró que era "decepcionante" que ocho meses de negociaciones entre la aerolínea y el sindicato no hubieran dado como resultado un acuerdo. (ANSA).