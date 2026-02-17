Transporte: Venezuela recupera su conectividad aérea directa con Europa

La aerolínea española Air Europa reanudó sus operaciones en la ruta Madrid-Caracas, convirtiéndose en la primera compañía europea en retomar el servicio después de las restricciones impuestas a finales de 2025. Inicialmente, Air Europa operará tres frecuencias semanales durante lo que queda de febrero.

La reactivación será gradual: en marzo se aumentará a cuatro frecuencias, con el objetivo de alcanzar las cinco semanales habituales en las semanas siguientes.

La suspensión de vuelos fue resultado de alertas de seguridad emitidas por la FAA de Estados Unidos a finales de noviembre, que desaconsejaban las operaciones en el espacio aéreo venezolano y áreas adyacentes.

La situación se complicó con la decisión del presidente Donald Trump de cerrar completamente el espacio aéreo alrededor de Maiquetía, como medida previa a la acción militar del pasado 3 de enero, que culminó en la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Con la eliminación de las prohibiciones aéreas a finales de enero y la estabilización de la situación política tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, ahora respaldada por Washington, otras aerolíneas europeas también anunciaron su regreso: Turkish Airlines el 3 de marzo, Plus Ultra el mismo día, TAP Air Portugal el 30 de marzo e Iberia el 7 de abril.

El reinicio de vuelos comerciales con Europa representa un paso clave para la normalización de los vínculos de Venezuela, un país que en el pasado recibió grandes oleadas de migrantes de España, Portugal e Italia y que desde hace una década ha visto convertirse en emigrantes a una cuarta parte de su población, con lo cual la falta de vuelos tuvo un impacto en miles de familias, sumado a las pérdidas económicas. (ANSA).