Transportes adjudica el mantenimiento de ascensores y escaleras en 120 estaciones de tren por US$18,9 millones

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, a través de Adif, el mantenimiento de ascensores, escaleras y rampas mecánicas de 120 estaciones ferroviarias con servicio de alta velocidad, larga y media distancia, por 18,9 millones de euros (IVA incluido).

El contrato, con una duración de tres años y que sucede al vigente, mantendrá operativos los 480 ascensores y montacargas y las 453 escaleras y rampas que suman estas estaciones por toda la red, incluyendo las grandes terminales como Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, Chamartín Clara Campoamor, Barcelona Sants, Sevilla Santa Justa o Valencia Joaquín Sorolla.

La actuación comprende labores de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas y reparaciones, el seguimiento presencial de elevadores en determinadas estaciones y franjas horarias, así como los suministros de material.

Dado su alcance, el contrato se estructura en seis lotes, que abarcan las estaciones de las seis zonas geográficas de la red. A los seis lotes se ha presentado la empresa TK Elevadores España, mientras que Mac Puar solo se ha presentado a la zona centro y sur, aunque ha obtenido una menor puntuación técnica que su competidor, según las actas del concurso consultadas por Europa Press.

Este contrato se suma a los que Transportes, a través de Adif, tiene vigentes para atender la conservación de todas las partes y sistemas que conforman la red ferroviaria, y garantizar su fiabilidad y capacidad: desde las vías y sus infraestructuras hasta el sistema de telecomunicación y gestión de tráfico, pasando por la electrificación, señalización, o protección.

El Ministerio adjudica este nuevo contrato de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas coincidiendo con los proyectos de construcción de nuevas estaciones, así como la transformación y ampliación de otras que actualmente impulsa.

Así, el contrato comprende el mantenimiento en estaciones en construcción, como la de Reus Bellisens; y en remodelación como, entre otras, las dos de Madrid, Barcelona Sants o Valencia Joaquín Sorolla, o las gallegas de A Coruña, Ourense y Santiago.