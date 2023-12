Marejada incesante con el surf en Tahití, preocupación sobre la seguridad en la ceremonia de apertura en el Sena, también en torno a los transportes: a menos de ocho meses para los Juegos Olímpicos de París, la organización afronta una zona de turbulencias.

. tensiones políticas con los transportes

A mediados de noviembre, la alcaldesa socialista de París Anne Hidalgo desató un cisma en torno a los Juegos Olímpicos (26 de julio-11 agosto) al proclamar que los transportes "no estarían listos". "Aún queda trabajo por delante", reconoció el ministro de transportes, Clément Beaune, a la vez que acusaba a la alcaldesa de "traición política".

Poco después, el anuncio de una tarifa especial para los Juegos Olímpicos, con un precio duplicado del billete de metro (4 euros, 4,31 dólares), por parte de la presidenta de la región Valérie Pécresse añadió leña al fuego. El ayuntamiento de París pidió que esas tarifas sean revisadas.

Desde hace más de un año, los habitantes de Ile-de-France (región parisina) tienen que hacer frente a las disfunciones en el metro, los autobuses o los trenes de cercanías.

El antiguo Primer Ministro galo, Jean Castex, presidente de los transportes de la capital (RATP) desde hace un año, admite que la red está "obsoleta", con "al menos ocho líneas de diez que no se hallan en estado de asegurar un servicio público de calidad", recordando "cuarenta años de subinversión".

El Comité Olímpico Internacional (COI), de visita a París recientemente, se mostró "tranquilo", a la vez que calificó la operación de "extremadamente compleja".

. ceremonia inaugural en entredicho

Desde que se desencadenase la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre, y después el asesinato de un profesor en Arras delante de su instituto, "se ha cambiado el nivel" respecto a la seguridad, estima Frédéric Péchenard, antiguo jefe de la policía judicial y miembro del partido LR (derecha), quien expresó su "preocupación".

El ataque mortal con arma blanca cerca de la Torre Eiffel el 2 de diciembre que costó la vida a un turista alemán relanzó las dudas sobre la ceremonia de apertura, a lo largo del río Sena, en pleno centro de París y con la presencia de deportistas y jefes de Estado del mundo entero.

La delegación de Estados Unidos expresó el jueves su "confianza" al respecto.

. surf sacudido por olas de polémica

Y las aguas no bajan más calmadas en la sede del surf en Teahupo'o, en la Polinesia. Cuando parecía haberse alcanzado un compromiso, una prueba técnica derivó en fiasco, conduciendo a la suspensión de los trabajos en la sede.

La torre de aluminio que debe albergar a los jueces de la prueba olímpica de golf suscita críticas por su impacto medioambiental para unos pocos días de competición.

El presidente polinesio, Moetai Brotherson, que llegó al poder en mayo, frenó todos los trabajos después del polémico test que rompió varios trozos de coral.

"Si al final no hay una solución, habrá que plantearse la sostenibilidad de las pruebas de surf en Teahupo'o", avisó.

La leyenda del surf, el estadounidense Kelly Slater, apoya a los opositores. La Federación Internacional de surf (ISA) apoyó la decisión del gobierno polinesio de suspender las obras. La organización ambiental Surfrider Foundation pidió al COI "explorar otras soluciones, entre ellas otras sedes de la competición".

¿Conocerá el surf la misma suerte que el básquet, desplazado del Parque de Exposiciones de París al estadio Pierre-Mauroy de Lille tras las protestas de los jugadores franceses?

. la cuestión rusa

El COI autorizó finalmente el viernes a los deportistas rusos y bielorrusos participar bajo bandera neutral en París-2024, aunque bajo estrictas condiciones.

Serán admitidos los deportistas "individuales neutrales" que hayan superado el proceso de clasificación, siempre que no hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania, y que no estén con contrato ni con el ejército, no con agencias de seguridad nacionales. El COI precisó que sólo once deportistas -ocho rusos y tres bielorrusos- cumplían los criterios.

Moscú denunció el propio viernes condiciones "discriminatorias", "contrarias a los principios deportivos". El sábado, Kiev consideró que la decisión del COI "alienta a Rusia y a Bielorrusia a proseguir su agresión armada contra Ucrania".

Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo, se mostró rotundo: "Ustedes verán tal vez deportistas rusos o bielorrusos bajo bandera neutral en París, peor no será en el atletismo".

dec/smr/hpa/ng/iga/pm