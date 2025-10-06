Transportistas de Perú protestan de nuevo contra las extorsiones

Cientos de transportistas bloquearon vías y quemaron neumáticos este lunes en Lima, en una nueva protesta contra las extorsiones y los asesinatos de 47 chóferes en lo corrido del año a manos del crimen organizado.

Varias empresas del sector se sumaron al llamado a apagar los motores por 24 horas en varios distritos de la capital peruana de más de 10 millones de habitantes, según reporteros de la AFP.

Los manifestantes pegaron mensajes en sus vehículos en repudio contra las extorsiones, que se han multiplicado en el último año y convertido en el mayor desafío para el impopular gobierno de Dina Boluarte.

"Queremos vivir, ni un muerto más", se leía en los parabrisas donde también pusieron crespones negros o las fotos de los conductores asesinados.

Desde febrero es la quinta vez que se movilizan los transportistas contra el chantaje del crimen organizado.

"Tenemos que salir a protestar en defensa de la vida ante un gobierno indolente que hasta ahora no soluciona el problema", afirmó a la AFP Martín Valeriano, presidente de Anitra, el principal gremio del sector que agrupa 460 empresas en Lima el vecino puerto de Callao.

Las bandas exigen el pago de hasta 50.000 soles (US$14.350) mensuales a las empresas de transporte, según han denunciado sus dirigentes.

Cuando las empresas se rehúsan, atacan a tiros a los vehículos, incluso con pasajeros dentro.

La protesta fue convocada después de que el último fin de semana un chófer venezolano fuera asesinado y otro resultara herido, en dos ataques de sicaros en Lima.

Al menos 47 conductores han muerto a manos de pistoleros entre enero y octubre, de acuerdo con Anitra.

Boluarte desplegó en marzo a militares por las calles para que apoyen la lucha policial contra el crimen organizado.

Sin embargo, las empresas de transporten exigen medidas más contundentes contra la inseguridad.

Vamos a "vencer esta lacra que es la inseguridad ciudadana, que es la extorsión, que es el asesinato. Los vamos a atrapar, no nos van a ganar esta batalla", afirmó este lunes Boluarte en un acto oficial en el sur de Lima.

