Transportistas paralizan ciudades de Bolivia por corte de subsidios a combustibles

Una protesta de transportistas paralizó las vías de las principales ciudades de Bolivia este viernes, tras la decisión del nuevo gobierno de centroderecha de eliminar los subsidios a los combustibles, que duplicó los precios de la gasolina y el diésel.

Durante 20 años, las tarifas se mantuvieron congeladas por las administraciones de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), que importaban carburantes para revenderlos a pérdida en el mercado interno.

Esta política agotó los dólares de las reservas internacionales y desató la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El miércoles, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de decisiones para enfrentar la crisis, entre ellas el fin de la subvención.

Los transportistas piden la marcha atrás del gobierno. Este viernes bloquearon las principales calles de La Paz y El Alto (oeste) y en Santa Cruz (este) no salieron a trabajar. En las estaciones de teleférico los paceños formaron filas de cientos de metros.

"Para nosotros ya no hay Navidad", dijo a la AFP Paulina Tancara, una pequeña comerciante de 74 años decepcionada de Paz, a quien le dio su voto.

Los precios de alimentos y otros productos básicos se incrementaron en los mercados, según reportes de la prensa local.

"Apenas un mes está manejando" el gobierno y ya "nos está matando de hambre", comentó Tancara.

Los comerciantes también tomaron este viernes las calles de La Paz para exigir la derogación de la medida.

"La gente ya no nos compra. Están comprando víveres, están abasteciéndose" de productos necesarios, dijo Patricia Tintaya, vendedora de artículos para mascotas de 47 años.

Bolivia atraviesa una aguda escasez de divisas.

La inflación rozó el 20% a 12 meses en noviembre.

Otros sectores también han programado próximas movilizaciones.

Un gremio de mineros se ha declarado en huelga indefinida y exigirán la renuncia de Paz. Campesinos cocaleros, liderados por Evo Morales, marcharán el lunes en Cochabamba, en el centro del país.

"Podemos ganar esta batalla (...), todo el pueblo está enojado", dijo este viernes Morales en una reunión sindical.

Morales, que gobernó en tres períodos consecutivos entre 2006 y 2019, no pudo participar de las últimas elecciones por un fallo judicial que prohibió más de una reelección.