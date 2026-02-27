Tranvía descarrila en el centro de Milán, al menos dos muertos y 40 heridos

MILÁN, 27 feb (Reuters) - Dos personas murieron y alrededor de 40 resultaron heridas cuando un tranvía descarriló en el centro de Milán el viernes, dijo un portavoz de los bomberos locales

El tranvía, uno de los modelos más nuevos en funcionamiento en Milán, se salió de las vías en la calle Vittorio Veneto, uno de los corredores céntricos clave de la ciudad, y se estrelló contra el escaparate de una tienda, dijo a Reuters el portavoz Vittorio Di Giacomo

Los servicios de emergencia locales dijeron que había 13 ambulancias en el lugar

Los equipos de protección civil instalaron una tienda de campaña para ayudar a los heridos, según un testigo presencial de Reuters

La empresa de transporte de Milán, ATM, dijo en un comunicado que estaba "profundamente conmocionada" por el accidente, expresó su solidaridad con todos los afectados y dijo que estaba trabajando con las autoridades judiciales para tratar de comprender qué lo causó. (Reporte de Elvira Pollina y Daniele Mascolo. Editado en español por Lucila Sigal)