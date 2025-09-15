Trapero: “El problema es inferir que tener una nacionalidad te predispone a ser delincuente”

BARCELONA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha desvinculado el debate de la inmigración con el de la delincuencia al afirmar que la inmigración representa el 18% de la población catalana y que el 0,3% de los inmigrantes está en prisión: "El problema es inferir que tener una nacionalidad te predispone a ser delincuente".

Lo ha afirmado este lunes en una entrevista concedida a 'Rac1' recogida por Europa Press, donde ha añadido que si se analizara la población autóctona relacionada con algún hecho delictivo "sería muy fácil ver que tiene mucho que ver con el nivel de ingresos".

"¿Esto nos lleva a decir que el que tiene poco dinero o pocos estudios es un ladrón? Solo se está haciendo con la parte inmigrante y no con otros elementos", ha manifestado Trapero, que ha tratado de diferenciar un debate del otro, y ha indicado que en un sistema de justicia y la sociedad se defiende de aquello que es un riesgo.

MULTIRREINCIDENCIA

En cuanto a la multirreincidencia, Trapero ha expresado que en Barcelona hay unas 300 o 400 personas que han hecho de esta su "modus vivendi", ha añadido que en el Aeropuerto hay unas 50 o 60 que también se dedican a cometer pequeños hurtos y ha destacado que este fenómeno se está produciendo en ciudades medianas de Catalunya.

"Nos preocupa no tanto por su gravedad, porque son hechos que no atentan contra la vida de las personas o la libertad sexual, pero sí porque son repetitivos y afectan a una pluralidad de personas", ha dicho Trapero.

Por otro lado, ha señalado con prudencia que 2025 ha empezado "tímidamente" con una mejora de los datos, y comparando este semestre con el anterior se ha producido una reducción del 5%.

En este sentido, ha hablado de los juicios rápidos y de su avance que, a pesar de no ser definitivo, ha supuesto la reducción a la mitad el tiempo en el que se producen este tipo de juicios: "Son medidas no definitivas, pero todas van en la buena dirección para atacar la multirreincidencia".

ARMAS Y NARCOTRÁFICO

Respecto a la presencia de armas blancas en las calles, el jefe de la policía catalana ha reconocido que "hay muchas" y ha lamentado que haya mucha gente joven que las porta porque creen que es la forma de defenderse, sin ser consciente de que tiene muchos números de acabar teniendo un problema, en sus palabras.

Además, ha cifrado en unas 600 las armas de fuego decomisadas en 2024, una cifra elevada según él porque son ilegales; por otro lado, ha tratado el tema del narcotráfico y ha fijado la marihuana como la droga más producida en Catalunya, una sustancia que todavía se considera que no tiene graves daños sobre la salud, algo que "no es cierto" porque contiene más THC que hace unos 20 años.

Protestas Palestina

Al preguntársele por las protestas a favor de Palestina en eventos deportivos, Trapero ha abogado por mantener un equilibrio entre garantizar el derecho a la protesta y el del resto de ciudadanos, y ha reconocido que a veces los operativos policiales "provocan incomprensión".

Además, ante la posibilidad de que se repitan las protestas de La Vuelta ciclista en las tres etapas del Tour de Francia en 2026 en Catalunya, Trapero ha pedido prudencia porque falta mucho tiempo, pero ha afirmado que se garantizará el transcurso de las etapas con seguridad.