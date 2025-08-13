LA NACION

Tras anuncio de Sydney Sweeney, Trump lanza gorro de jeans

100 modelos en edición limitada de "Make America Great Again"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Esta es la frase que presenta el último modelo de gorro "Make America Great Again" (MAGA, Hacer a Estados Unidos nuevamente grande), haciendo referencia a la controvertida publicidad de American Eagle en la que la actriz Sydney Sweeney, convertida en ícono de los republicanos, alaba sus "genes", que en inglés suenan como pantalones ("jeans").

Hace unos días, después de descubrir que la estrella de "Euophoria" y "The White Lotus" es votante del Grand Old Party, el magnate se metió de lleno en el debate sobre la publicidad, acusada de apoyar teorías eugenésicas, elogiándola.

Ahora llega la edición limitada de la gorra, 100 modelos en denim, que se pueden ganar después de hacer una donación en el sitio web del presidente estadounidense. (ANSA).

