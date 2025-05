Tras ausencia de Putin en Turquía, Trump dice que se reunirá pronto con el líder ruso

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que está trabajando para entablar conversaciones directas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, tan pronto como sea posible.

La insistencia de Trump para una reunión cara a cara se produce después de que Putin optara por no participar en el diálogo entre Rusia y Ucrania previsto para el viernes en Turquía.

"Creo que es hora de que lo hagamos", dijo Trump a reporteros tras una visita de cuatro días a Oriente Medio.

El mandatario republicano reiteró que no le sorprendió que Putin se hubiera ausentado de las conversaciones. Putin no quiso ir porque él no estaba, agregó Trump.

El encuentro entre el estadounidense y Putin se celebrará "tan pronto como podamos organizarlo", añadió.

"De hecho, me marcharía de aquí e iría", apuntó Trump, quien explicó que su hija Tiffany acaba de dar a luz a su primer hijo. "Quiero ver a mi hermoso nieto".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, sí accedió a participar en las conversaciones mientras Trump presionaba a los líderes para encontrar una solución a una guerra que dura ya más de tres años. Pero Putin rechazó el llamado a reunirse cara a cara con Zelenskyy.

Trump ha presionado a ambas partes para que lleguen rápido a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Zelenskyy ha aceptado un plan estadounidense para un cese inicial de las hostilidades por 30 días, pero Rusia no ha firmado y ha seguido atacando objetivos dentro del país vecino.

Aun así, Moscú y Kiev mantendrán el viernes sus primeras conversaciones de paz directas en tres años en una reunión en Estambul. Funcionarios y observadores esperan pocos avances inmediatos para parar la guerra.

"No fue (Putin), y lo entiendo", dijo Trump. “Lo vamos a lograr. Tenemos que lograrlo. Cada semana mueren un promedio de 5.000 jóvenes, y lo vamos a lograr”.

En la víspera, el presidente estadounidense dijo a los periodistas que una reunión entre él y Putin era crucial para romper el estancamiento.

"No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos", manifestó. “Pero vamos a tener que resolverlo porque están murieron demasiadas personas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.