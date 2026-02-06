Tras baja de aranceles a varios productos, Argentina aspira a un tratado de libre comercio con EE. UU

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Javier Milei calificó el viernes de “hito histórico” el acuerdo comercial y de inversión firmado la víspera con Estados Unidos que contempla, entre otros puntos, la reducción de aranceles mutuos para más de 1.600 productos y adelantó que es apenas un primer paso hacia un tratado de libre comercio

El mandatario ultraliberal “determinó que quería tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Muchos creyeron que no iba a ser posible. Hoy somos el primer gobierno de Sudamérica en la historia en lograr un acuerdo comercial de estas características”, destacó el jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, en rueda de prensa

“Cerrados somos débiles, integrados somos verdaderamente grandes”, añadió el funcionario

Después de imponer aranceles generalizados a sus socios comerciales tradicionales durante meses, el gobierno de Donald Trump cambió de tono en noviembre al anunciar acuerdos marco con cuatro países latinoamericanos: Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Buenos Aires firmó el primero este jueves

La Casa Blanca argumentó que la reducción de aranceles mutuos sobre diversas importaciones alimentarias, como la carne de res argentina y los plátanos ecuatorianos, mejoraría la capacidad de las empresas estadounidenses para vender productos industriales y agrícolas en el extranjero y aliviaría los crecientes precios para los consumidores estadounidenses. El anuncio también se efectuó mientras los altos aranceles de Trump atraían el escrutinio de la Corte Suprema

Uno de los puntos centrales del acuerdo contempla que Estados Unidos cuadruplicará la cantidad actual de carne de res argentina que importa con un arancel reducido, lo cual redundará para el país sudamericano en un aumento de 800 millones de dólares en el intercambio comercial

También facilitará inversiones de empresas estadounidenses en la explotación de recursos naturales, entre ellos los estratégicos minerales críticos —como litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras— convertidos en objeto de disputa geopolítica con China por su relevancia para la industria electrónica y de defensa

El acuerdo implica un viraje brusco para la economía argentina, históricamente protegida por altos aranceles en sus industrias más estratégicas, hacia una mayor apertura a tono con la apertura económica y el libre comercio que pregona Milei

“La firma del acuerdo nos va a llevar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ello ha sido siempre la hipótesis nuestra de máxima”, sostuvo el canciller argentino Pablo Quirno en la misma rueda de prensa. “Este es un paso en esa dirección. No vamos a parar en este acuerdo”

Los gobiernos principalmente de centroizquierda que antecedieron a Milei fueron completamente refractarios a esta posibilidad, priorizando una mayor apertura comercial con países más afines ideológicamente

El acuerdo firmado este jueves deberá ser convalidado por el Congreso. El gobierno de Milei adelantó que enviará el proyecto lo antes posible

China y Mercosur

En medio de la diputa comercial entre Estados Unidos y China, el canciller argentino Quirno aclaró que el acuerdo no contempla un bloqueo de inversiones de China, especialmente en el sector de la minería

“No implica que China no pueda participar… Este acuerdo le da una previsibilidad mayor a empresas americanas para que puedan acrecentar sus inversiones, pero siempre en competencia”, explicó el funcionario

Según el gobierno argentino, tampoco viola los estatutos del Mercosur, la alianza aduanera que Argentina integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque el ingreso masivo de productos estadounidenses podría desequilibrar el comercio con sus vecinos

“Lo que estamos haciendo en acuerdos bilaterales está permitido dentro de países participantes del Mercosur”, dijo Quirno, aunque aclaró que “Argentina busca decididamente un aumento de flexibilidad" del bloque

En ese sentido, remarcó que mientras Argentina demoró un año en cerrar el acuerdo con Estados Unidos, al Mercosur le llevó un cuarto de siglo firmar un tratado de intercambio con la Unión Europea

“No tenemos tiempo que perder, tenemos que consolidar el crecimiento de Argentina hacia el futuro. Tenemos que acelerar lo más posible en camino de reformas”, cerró el canciller