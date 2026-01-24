Tras casi 40 años, Véronique Nichanian presenta su último desfile para Hermès

La diseñadora francesa Véronique Nichanian presenta este sábado su última colección para Hermès, tras casi cuatro décadas al frente de la línea masculina, en uno de los momentos probablemente más emotivos de esta Semana de la Moda de París

El desfile, que se celebrará en el palacio Brongniart, en el centro de París, a las 20H00 locales (19H00 GMT), no será "retrospectivo, pero habrá muchos guiños" a la trayectoria, aseguró la creadora de 71 años a la publicación Madame Figaro a comienzos de enero

"Será un momento destacado", indica por su parte Marie Ottavi, periodista de moda en el diario Libération. "Es una mujer que siempre aportó modernidad a sus colecciones"

En octubre, Nichanian anunció que era "hora de pasar el testigo", admitiendo que quería dedicar más tiempo a otras cosas, especialmente a "hacer realidad un sueño de hace tiempo": pasar varios meses en Japón

Poco después se reveló el nombre de su sucesora: la británica de origen jamaicano Grace Wales Bonner. Esta treintañera tiene una sólida reputación en la moda masculina con su marca epónima, una firma que mezcla su identidad afrocaribeña con la tradición indumentaria británica

Grace Wales Bonner presentará su primera colección para Hermès en enero de 2027. La de junio serán los equipos de creación internos los que la llevarán a cabo

"Es una joven de talento, parece decidida. Seguramente hacía falta una ruptura tras 37 años, y eso es lo que ella va a expresar. Está bien, es acertado, y me alegra", aseguró Nichanian a Madame Figaro

La prensa también aplaudió la elección: "Grace Wales Bonner es muy moderna, comprometida... Hermès supo elegir a una persona que va a aportar no solo calidad, sino también imagen y un discurso", según Ottavi

La línea femenina de Hermès sigue dirigida por Nadège Vanhée-Cybulski, al frente desde 2014

Este cambio en la dirección creativa se enmarca en un contexto global de renovación de los responsables artísticos en otras grandes marcas, como Chanel, Dior o Gucci, en momentos en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales

Hermès, sin embargo, parece no sentir esta crisis. La marca, cuya publicación de resultados anuales se espera para el 12 de febrero, vio crecer su facturación un 6,3% en los nueve primeros meses de 2025, hasta 11.900 millones de euros (unos US$14.000 millones)