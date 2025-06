Tras cerrar la temporada con otra decepción, ¿qué esperar del Atlético de Simeone?

Nadie puede dudar de que Diego Simeone ha colocado al Atlético de Madrid en la élite del fútbol europeo, pero tras la temprana eliminación en el Mundial de Clubes y cerrar una temporada decepcionante, la cuarta seguida sin títulos, ¿qué pueden esperar los aficionados rojiblancos?

El Atlético certificó su fiasco en el Mundial de Clubes al ser eliminado en la primera fase este lunes a pesar de vencer 1-0 al Botafogo brasileño.

La estrella que rodea al "Cholo" Simeone desde que se sentó por primera vez en el banco del ya demolido Vicente Calderón parece apagarse poco a poco tras sumar otro año sin títulos.

En 2011, el técnico argentino se hizo cargo de un club conocido en España como el "Pupas" por una historia plagada de infortunios y que estaba muy lejos, en todos los sentidos, de los dos grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona.

Con Simeone, que ya había jugado en el Atlético en dos etapas, 1994-1997 y 2003-2004, el Atlético dio un salto de calidad. En su primer año, conquistó la Europa League, un triunfo que auguraba una época dorada para el club.

A continuación, levantó la Supercopa de Europa al vencer al Chelsea y, al año siguiente, la Copa del Rey. Su mayor éxito, no obstante, fue coronarse campeón de LaLiga en la campaña 2013-2014 y, después, de la Supercopa de España.

La consagración definitiva a nivel europeo llegaría con la doble presencia en finales de Champions, pese a que en ambos casos el recuerdo es amargo para los atléticos, ya que en las dos ocasiones se perdió ante el gran rival, el Real Madrid (2014 y 2016).

Y ambas veces con cierta dosis de crueldad, al encajar un gol de Sergio Ramos en el descuento para forzar la prórroga en Lisboa y en los penales dos años después en Milán.

Más tarde, el Cholo volvió a ganar la Europa League en 2018 y la Supercopa de Europa ese año, esta vez sí, derrotando a su eterno rival.

Su siguiente título se resistió hasta la temporada 2020-2021, pero fue otra liga, superando de nuevo a los dos grandes.

Por ahora es el último título de la era Simeone, que suma ocho trofeos en 13 años... y cuatro temporadas seguidas de sequía.

Temporada dolorosa

Este último curso ha sido especialmente doloroso. Con la llegada de su compatriota Julián Álvarez como líder de la delantera, el cuadro rojiblanco esperaba volver a levantar un trofeo.

El club realizó una gran primera parte de la temporada, clasificándose entre los ocho primeros de la liguilla de la Champions y en diciembre le arrebató el liderato al Barça tras la primera victoria de Simeone en la capital catalana.

El equipo colchonero parecía imparable hasta febrero, enlazando quince victorias consecutivas entre todas las competiciones, pero en pocas semanas se desinfló y lo perdió todo: apeado de los octavos en Champions, en semifinales de la Copa del Rey y distanciado en LaLiga. El origen de la debacle fue, de nuevo, contra el Real Madrid, en una eliminatoria europea marcada por el penal anulado a Julián Álvarez en la tanda decisiva por un supuesto doble toque al golpear el balón. Fue la primera de cinco derrotas en nueve partidos (con un empate), una racha que enterró las opciones de ganar algún título para el Atlético. “Fracaso es no intentarlo” Pese a todo, Simeone trató de destacar lo positivo. “La palabra fracaso es amplia, el fracaso es no intentarlo”, declaró antes de la eliminación copera ante el Barça. “Competimos muy bien en Champions, estamos haciendo una buena Liga, estamos en semifinales de Copa del Rey. El destino del partido a partido dictará, al final de temporada, si ha sido muy buena, extraordinaria o si es regular”, insistió entonces. Tras perderlo todo, al Atlético le quedaba el renovado Mundial de Clubes para salvar la temporada, pero comenzó goleado ante el PSG (4-0) y ya no levantó cabeza. Difícil predecir lo que va a hacer el club para ilusionar a sus aficionados de cara a la próxima campaña. Por el momento, el Atlético no ha realizado fichajes y las renovaciones de Antoine Griezmann, Koke, Clément Lenglet o Juan Musso no parecen suficientes para pensar que el equipo rojiblanco pueda competir por todo ni en España ni en Europa. Y Simeone, que quedará para siempre como ídolo rojiblanco, empieza a ser criticado por su incapacidad para hacer jugar bien al equipo y competir por los títulos. rsc/mcd/raa/