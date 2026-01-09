Tras datos de empleo, operadores esperan que la Fed se plantee pausa más larga en tasas

9 ene (Reuters) -

La caída de la tasa de desempleo en Estados Unidos podría aliviar la preocupación de la Reserva Federal por la debilidad del mercado laboral y reforzar los argumentos a favor de un mantenimiento más prolongado del tipo de interés oficial, con los operadores apostando a que el banco central esperará hasta junio para reanudar los recortes.

La tasa de desempleo cayó al 4,4% el mes pasado, frente al 4,5% revisado de noviembre, según informó el viernes el Departamento de Trabajo estadounidense, a pesar de que los empresarios crearon 50.000 puestos de trabajo menos de lo previsto.

La mejora de la tasa de desempleo, a pesar incluso de la continua pérdida de impulso en las ganancias mensuales de empleo, da a la Fed más respiro para dejar los costos de endeudamiento a corto plazo donde están mientras espera mejores datos sobre la inflación.

El año pasado, la Fed redujo la tasa oficial en tres cuartos de punto porcentual en un intento de evitar que el mercado laboral se debilitara, pese a que los banqueros centrales de línea dura argumentaban que hacerlo podría ralentizar o incluso poner en peligro los avances en la reducción de la inflación por encima del objetivo.

Los futuros de las tasas a corto plazo retrocedían tras el informe de empleo.

Los operadores ven ahora solo un 45% de probabilidades de un recorte de tasas en abril, frente a un 50-50 previo, al tiempo que consideran mucho más probable la reanudación de las rebajas en junio.

(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)