Tras décadas en EE.UU., migrantes iraníes son detenidos en campaña de deportación de Trump

Mandonna “Donna” Kashanian vivió en Estados Unidos durante 47 años, se casó con un ciudadano estadounidense y crió a su hija. Estaba trabajando en el jardín de su casa en Nueva Orleans cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la esposaron y se la llevaron, según dijo su familia.

Kashanian llegó en 1978 con una visa de estudiante y solicitó asilo, temiendo represalias por el apoyo de su padre al sha respaldado por Estados Unidos. Perdió su solicitud, pero se le permitió permanecer con su esposo e hija si se presentaba regularmente ante las autoridades de inmigración, según dijeron su esposo e hija. Cumplió con esto, incluso registrándose desde Carolina del Sur durante el huracán Katrina. Ahora está detenida en un centro de detención de inmigrantes en Basile, Luisiana, mientras su familia intenta obtener información.

Otros iraníes también están siendo arrestados por las autoridades de inmigración después de décadas en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declinó decir a cuántas personas han arrestado, pero los ataques militares estadounidenses en Irán han alimentado temores de que haya más por venir.

“Cierto nivel de vigilancia, por supuesto, tiene sentido, pero lo que parece que ICE ha hecho es básicamente dar una orden para arrestar a tantos iraníes como sea posible, estén o no vinculados a alguna amenaza, y luego arrestarlos y deportarlos, lo cual es muy preocupante”, dijo Ryan Costello, director de políticas del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, un grupo activista.

Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios sobre el caso de Kashanian, pero ha publicitado los arrestos de iraníes. El departamento anunció los arrestos de al menos 11 iraníes por infracciones migratorias durante el fin de semana de los ataques con misiles de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo, sin dar más detalles, que arrestó a siete iraníes en una dirección del área de Los Ángeles que “ha sido utilizada repetidamente para albergar a personas que ingresaron ilegalmente vinculadas al terrorismo".

El departamento "ha estado a toda máquina identificando y arrestando a terroristas conocidos o sospechosos y extremistas violentos que ingresaron ilegalmente a este país, entraron a través de los programas de libertad condicional fraudulentos de Biden o de otra manera”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin sobre los 11 arrestos. No ofreció ninguna evidencia de vínculos con terroristas o extremistas. Su comentario sobre los programas de libertad condicional se refería a las vías legales de entrada ampliadas por el presidente Joe Biden, que su sucesor, Donald Trump, cerró.

Russell Milne, el esposo de Kashanian, dijo que su esposa no es una amenaza. Su apelación por asilo se complicó debido a “eventos previos de su vida", explicó.

Un tribunal encontró que un matrimonio anterior de ella era fraudulento. Pero durante más de cuatro décadas, Kashanian, de 64 años, construyó una vida en Luisiana. La pareja se conoció cuando ella trabajaba como camarera mientras estudiaba a finales de la década de 1980. Se casaron y tuvieron una hija. Ella fue voluntaria de Hábitat para la Humanidad, grabó tutoriales de cocina persa en YouTube y fue una figura de abuela para los niños vecinos. El miedo a la deportación siempre estuvo presente en la familia, dijo Milne, pero afirmó que su esposa hizo todo lo que se le pidió. “Está cumpliendo con sus obligaciones", dijo Milne. "Está en edad de jubilación. No es una amenaza. ¿Quién detiene a una abuela?”. Aunque algunos iraníes han cruzado la frontera ilegalmente durante años, especialmente desde 2021, han enfrentado poco riesgo de ser deportados a su país de origen debido a las relaciones diplomáticas rotas con Estados Unidos. Ese parece ya no ser el caso. El gobierno de Trump ha deportado a cientos de personas, incluidos iraníes, a países distintos al suyo en un intento de sortear obstáculos diplomáticos con gobiernos que no aceptan a su gente de regreso. Durante el segundo mandato de Trump, países como El Salvador, Costa Rica y Panamá han aceptado a personas llegadas desde Estados Unidos que no tenían su ciudadanía. El gobierno ha pedido a la Corte Suprema que despeje el camino para varias deportaciones a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra con el que no tiene lazos, después de que los jueces permitieran deportaciones a países distintos de aquellos de donde provienen los no ciudadanos. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a iraníes 1700 veces en la frontera con México desde octubre de 2021 hasta noviembre de 2024, según los datos públicos más recientes disponibles. El Departamento de Seguridad Nacional informó que alrededor de 600 iraníes excedieron sus visas como visitantes de negocios o intercambio, turistas y estudiantes en el período de 12 meses hasta septiembre de 2023, según los informes de datos más recientes. Irán fue uno de los 12 países sujetos a una prohibición de viaje de Estados Unidos que entró en vigor este mes. Algunos temen que los crecientes arrestos de deportación de ICE sean otro golpe. En Oregon, un hombre iraní fue detenido por agentes de inmigración la semana pasada mientras conducía al gimnasio. Fue arrestado aproximadamente dos semanas antes de su cita para una comprobación en las oficinas de ICE en Portland, según documentos judiciales presentados por su abogado, Michael Purcell. El hombre, identificado en los documentos judiciales como S.F., ha vivido en Estados Unidos durante más de 20 años, y su esposa y dos hijos son ciudadanos estadounidenses. S.F. solicitó asilo en Estados Unidos a principios de la década de 2000, pero su solicitud fue denegada en 2002. Su apelación fracasó, pero el gobierno no lo deportó y continuó viviendo en el país durante décadas, según documentos judiciales.

Debido a “cambios en las condiciones” en Irán, S.F. enfrentaría “un peligro de persecución enormemente aumentado” si fuera deportado, escribió Purcell en su petición. “Estas circunstancias se relacionan con el reciente bombardeo por parte de Estados Unidos de instalaciones nucleares iraníes, creando así un estado de guerra de facto entre Estados Unidos e Irán”.

La larga residencia de S.F. en Estados Unidos, su conversión al cristianismo y el hecho de que su esposa e hijos son ciudadanos estadounidenses “aumentan drásticamente la posibilidad de su encarcelamiento en Irán, o tortura o ejecución”, dijo.

De manera similar, la hija de Kashanian dijo que está preocupada por lo que le sucederá a su madre.

“Ella trató de hacerlo todo bien”, dijo Kaitlynn Milne.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.