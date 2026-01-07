Tras despido de Harbaugh en Ravens, aumentan a 7 las vacantes de entrenador en la NFL

La NFL tiene siete vacantes de entrenador a partir del martes, cuando John Harbaugh fue despedido por los Ravens de Baltimore.

Se anunciaron tres despidos en la liga durante el llamado “lunes negro” y uno el domingo por la noche. Dos entrenadores fueron destituidos durante la temporada.

Aquí está el resumen:

Ravens, John Harbaugh

Después de 18 temporadas como entrenador de Baltimore, Harbaugh fue echado por el propietario de los Ravens, Steve Bisciotti, cuyo equipo fue uno de los más decepcionantes de la NFL. Harbaugh tuvo un récord de 193-124, incluyendo la postemporada. Llevó a los Ravens de 2012 a un título de Super Bowl y alcanzó la final de la Conferencia Americana en otras tres ocasiones.

Cardinals, Jonathan Gannon

Arizona comenzó la temporada con grandes esperanzas de competir en la División Oeste de la Conferencia Nacional, pero terminó con apenas tres victorias, uno de los peores récords en la historia de la franquicia. La derrota 37-20 ante los Rams de Los Ángeles el domingo fue la novena consecutiva del equipo y la decimocuarta en 15 duelos. Gannon terminó con un récord de 15-36 en tres temporadas.

Raiders, Pete Carroll

Carroll, el entrenador más veterano de la NFL con 74 años, no se acercó a disfrutar del éxito que tuvo al ganar uno de dos Super Bowls en 14 años con Seattle y dos títulos nacionales en nueve años en la Universidad del Sur de California. Los Raiders tuvieron una foja de 3-14 en la única temporada de Carroll y una racha de diez derrotas consecutivas antes de lograr una victoria de 14-12 sobre Kansas City el domingo.

Browns, Kevin Stefanski

Ni dos victorias consecutivas para terminar la temporada regular pudieron salvar a Stefanski, quien tuvo un récord de 5-12 esta temporada y uno de 46-58 en seis años. Llevó a los Browns a los playoffs en 2020 y 2023 y fue nombrado por la AP como el Entrenador del Año en ambas temporadas. Pero nunca pudo asegurar un mariscal de campo franquicia, pasando por 13 titulares, incluidos siete en las últimas dos temporadas.

Falcons, Raheem Morris

Los Falcons tuvieron un récord de 8-9 dos años consecutivos bajo la gestión Morris y terminaron esta temporada con cuatro victorias seguidas y en un empate con otros dos equipos en la lucha por el primer lugar en la División Sur de la Nacional. La racha llegó después de que el equipo había sido eliminado de la contienda por los playoffs. Morris había sido el entrenador interino de los Falcons para los últimos 11 duelos en 2020 después de que Dan Quinn fue despedido. Regresó el año pasado después de haber sido el coordinador defensivo de los Rams.

Giants, Brian Daboll

Daboll fue despedido el 10 de noviembre después de que los Giants perdieron ocho de sus primeros diez encuentros. Una sorpresa sobre el campeón defensor del Super Bowl, Filadelfia, fue seguida por cuatro derrotas consecutivas, incluida una ante Denver en la que los Giants desperdiciaron una ventaja de 18 puntos con seis minutos por jugar. Daboll llevó a los Giants a los playoffs en su primera temporada, pero tuvo un récord de 11-33 después de eso y terminó 20-40-1.

Titans, Brian Callahan

Callahan fue el primer entrenador despedido, el 14 de octubre, después de que los Titans perdieron cinco de sus primeros seis partidos. Callahan tuvo un récord de 4-19, incluida una racha de diez derrotas consecutivas. Cedió las responsabilidades de llamar las jugadas después de un comienzo de 0-3 como señal de lo que vendría. De los 241 entrenadores de la NFL que han dirigido al menos 20 duelos o más desde la fusión de 1970, Callahan ocupa el puesto 237 con un porcentaje de victorias de .174.

