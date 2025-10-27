Tras despido de Tudor, la Juve obligada a reaccionar contra Udinese

Más de un mes sin victorias, tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin marcar, un balance que llevó a la Juventus a despedir el lunes a Igor Tudor a poco más de 48 horas de recibir al Udinese el miércoles, en la 9ª jornada de Serie A.

La Juve se inclinó el domingo 1-0 en su visita a la Lazio (10º), la tercera derrota consecutiva tras haber caído el miércoles contra el Real Madrid (1-0) en Liga de Campeones, y el pasado domingo en su visita al Como (2-0).

Esta fue la gota que colmó el vaso para la directiva, que anunció este lunes el despido del técnico croata Igor Tudor. Massimiliano Brambilla, entrenador del equipo reserva, dirigirá como interino al club ante Udinese, un partido donde la victoria ha pasado de posibilidad a obligación.

El último triunfo de los Bianconeri se remonta al 13 de septiembre contra el Inter de Milán (4-3), en lo que parecía un inicio de temporada de ensueño para el conjunto dirigido por el croata Igor Tudor, que arrancó el curso con tres victorias.

Pero empezó entonces una racha de cinco empates consecutivos, que lejos de mejorar tras la ventana internacional de octubre, empeoró.

A seis puntos ya de los colíderes Nápoles y Roma, el club más laureado del fútbol italiano está contra las cuerdas antes del partido del miércoles (17h30 GMT) contra el Udinese (9º), empatado a 12 puntos con la Juventus.

En la lucha por el liderato, el Nápoles abrirá la jornada en Lecce (16º) el martes, y la Roma recibirá el miércoles al Parma (15º). También destaca el derbi de Lombardía entre Atalanta (7º) y Milan (3º), y el duelo entre Inter de Milán (4º) y Fiorentina (18º), que sigue en puestos de descenso sin haber ganado todavía en Serie A.

El conjunto 'viola' es uno de los cuatro equipos que aún no han ganado un partido en liga. Los otros son Hellas Verona, Pisa y Génova.

-- Programa de la 9ª jornada de Serie A y clasifiación:

- Martes:

(17h30 GMT) Lecce - Nápoles

(19h45 GMT) Atalanta - Milan

- Miércoles:

(17h30 GMT) Roma - Parma

Como - Hellas Verona

Juventus - Udinese

(19h45 GMT) Bolonia - Torino

Génova - Cremonese

Inter - Fiorentina

- Jueves:

(17h30 GMT) Cagliari - Sassuolo

(19h45 GMT) Pisa - Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 18 8 6 0 2 15 8 7

2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5

3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8

5. Bolonia 14 8 4 2 2 13 7 6

6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4

7. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6

8. Juventus 12 8 3 3 2 9 8 1

9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2

10. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4

11. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1

12. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6

13. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1

14. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2

15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4

16. Lecce 6 8 1 3 4 7 13 -6

17. Hellas Verona 5 8 0 5 3 4 11 -7

18. Fiorentina 4 8 0 4 4 7 12 -5

19.

Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

20. Génova 3 8 0 3 5 4 11 -7

